La Muni salió con todo a controlar autos, caños de escape, conductores borrachos y trapitos

Realizaron un operativo sorpresivo en distintos puntos de la ciudad. Secuestraron motos, autos y se detectó un conductor alcoholizado. Hubo una persona detenida.

El operativo realizó una intervención para controlar la actividad irregular de los "trapitos".

El municipio de Cipolletti informó que implementó controles sorpresivos tanto diurnos como nocturnos en distintos puntos de la ciudad con el fin de controlar la tranquilidad pública. Los controles permitieron el secuestro de motocicletas con modificación en los caños de escapes y vehículos con documentación irregular . También se detectó a un conductor alcoholizado y se controló la actividad de los " trapitos " .

Los operativos son efectuados por personal de la Dirección de Comercio perteneciente a la Secretaría de Fiscalización, y cuentan con el apoyo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Policía provincial.

Se destacó que las intervenciones se llevaron a cabo en forma aleatoria durante la tarde-noche del miércoles y continuaron durante la noche y la madrugada de este jueves, “reforzando la presencia en calles y sectores de mayor circulación”, se destacó.

Operativo trapito 2

Los resultados fueron relevantes. Esta madrugada se efectuaron controles de tránsito en las plazas del Arroba, Plaza Manzanar y San Martín, donde se concretaron 4 retenciones: 2 motos y 2 vehículos. Además, se registró un caso de alcoholemia positiva de 1,16 g/l y se detectaron conductores circulando sin documentación y sin licencia habilitante.

También se realizaron acciones específicas contra motocicletas con caños de escape libres, que generan ruidos molestos y están prohibidos. En uno de los casos, la BMA realizó un seguimiento, detuvo al motociclista y lo trasladó nuevamente hasta el control de tránsito para que intervengan las autoridades municipales. En este caso una moto retenida y el escape secuestrado.

E.C.P TRAPITOS (21) Se registraron reiteradas quejas por situaciones de hostigamiento, consumo de sustancias en la vía pública y desacuerdos que escalaron en comportamientos agresivos. Estefania Petrella

Operativos contra “trapitos”

Desde la comuna también se destacó que en paralelo se realizaron controles en distintos puntos de Cipolletti contra la actividad irregular de las personas que se dedican a limpiar vidrios de vehículos, comúnmente llamados “trapitos”.

Las inspecciones se efectuaron en las siguientes esquinas: Mariano Moreno y Namuncurá; Mariano Moreno y San Luis; Perú y Pobladores; Roca y 25 de Mayo; La Esmeralda y Perú y Esquiú y Pobladores. Se labraron 7 actas contravencionales y hubo 1 persona detenida.

Esquina trapitos WEB02.jpg El episodio con uno de los trapitos tuvo lugar en Brentana y Alem.

Durante estos recorridos también se supervisaron los 74 semáforos que tiene la ciudad y, en todos los casos, se procedió al decomiso de los elementos utilizados para esta actividad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos operativos conjuntos para "cuidar el orden, la seguridad vial y el espacio público, y remarcaron que los controles seguirán realizándose de forma sorpresiva en distintos barrios y sectores de Cipolletti".

trapitos cipo La Municipalidad de Cipolletti aprobó una ordenanza para regularizar la actividad de los "trapitos".

Una ordenanza restringe a los limpavidrios

El Concejo Deliberante cipoleño aprobó por unanimidad en diciembre del año pasado una ordenanza contra los trapitos.

El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo, y tuvo la adhesión de la policía. "La ordenanza nos da herramientas porque la actividad estaría regulada y podríamos intervenir. Tenemos tranquilidad de que se podrá abordar a quienes estén en los semáforos para pedirles documentación. Nos facilitaría el control preventivo", afirmó el comisario inspector Javier Yañez, jefe de la Regional Quinta.

Operativo trapito 3

La norma establece la apertura de "un registro" que actuará como una especie de filtro. "Quienes quieran estar en la calle ofreciendo un servicio tendrán que venir y registrarse. Quienes trabajen con registro y actúen de manera ilícita serán intimados y si continúan en falta, daremos aviso a la Policía y la Fiscalía. Asumimos el compromiso de elevar los casos a las autoridades provinciales", indicó Sebastián Caldiero, el director del área Legal del Municipio.

Quienes directamente, no se registren o no sean habilitados por tener antecedentes penales, directamente serían denunciados por intentar ofrecer servicios en la vía pública. También tendrán que registrarse los artistas callejeros y vendedores ambulantes.