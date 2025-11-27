Controles toda la noche: el nuevo operativo ya dejó motos y autos secuestrados en Cipolletti
Cipolletti activó controles nocturnos con apoyo policial, secuestró este miércoles cuatro vehículos por escapes libres y aplicó multas millonarias. ¿Cuáles son las zonas críticas?
La Municipalidad de Cipolletti decidió dar un giro más severo en la fiscalización vehicular ante el aumento de denuncias por escapes libres, música a alto volumen y maniobras temerarias en distintos puntos de la ciudad. Desde esta semana, los controles de tránsito se extenderán también durante la noche y madrugada, todos los días de la semana, con apoyo directo de la Policía de Río Negro.
La medida comenzó a aplicarse anoche y derivó en el secuestro de cuatro vehículos (dos motos y dos autos) cuyos caños de escape no cumplían con la normativa vigente. Además de la retención, los infractores enfrentarán multas económicas elevadas según lo establece el Código de Faltas.
Un tercer turno permanente para patrullajes nocturnos
El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, confirmó a LM Cipolletti que la “se habilitó un tercer turno de inspectores para realizar patrullajes nocturnos en movimiento”. Los operativos se desarrollan junto a la Brigada Motorizada de la Policía, lo que permite actuar de forma rápida ante denuncias en diferentes sectores de la ciudad.
“Los controles se establecieron en el marco del incremento de las recorridas nocturnas. Se patrulla la ciudad para atender los reclamos que realizan los vecinos a través de la central 109 por ruido molesto proveniente de motos o autos”, explicó Zuñiga.
Según el funcionario, las llamadas de los vecinos jugaron un papel clave en la decisión municipal. Cada fin de semana, y especialmente en las últimas semanas por el buen clima, la central 109 recibe múltiples reportes por ruidos molestos y actividades riesgosas en la vía pública.
Zonas críticas detectadas
El mapeo de los operativos identificó sectores donde se concentra la mayor cantidad de infracciones vinculadas a escapes libres y vehículos ruidosos:
- Plaza del Arroba
- Plaza San Martín
- Manzanares
A estos puntos se suman patrullajes activos en barrios de la zona norte, donde también se han detectado encuentros en la vía pública, autos y motos acelerando a fondo, parlantes potentes fuera de regulación y conducción temeraria.
Multas millonarias y retención vehicular
Los procedimientos de anoche incluyeron el testeo de gases y niveles sonoros, además de la verificación de modificaciones en los escapes. Como resultado, los inspectores constataron que dos motos tenían caños alterados y dos automóviles instalaban dispositivos antirreglamentarios. Todos fueron retirados de circulación.
Las sanciones económicas no son menores. El artículo 212 de la Ordenanza 491/23 contempla multas de 30 a 1200 SAM (Sanción Administrativa Municipal), lo que representa montos millonarios según la unidad vigente. Además, la retención del vehículo implica costos extra y trámites para recuperarlo, sumado a si el conductor es reincidente en una infracción de estas características.
Controles que se intensificarán con la llegada del verano y las fiestas
El municipio adelantó que el esquema de fiscalización quedará instalado de forma permanente: tránsito trabajará mañana, tarde y noche, atendiendo denuncias de los vecinos y reforzando la presencia en calles y espacios públicos.
“Ya detectamos conducción temeraria, ruidos molestos, vehículos con parlantes antirreglamentarios. Con la llegada de los días lindos, Navidad y Año Nuevo, vamos a fortalecer los controles con este tercer turno”, señaló Zuñiga.
Las autoridades consideran que la prevención nocturna es clave para evitar incidentes viales, preservar el descanso de la comunidad y reducir situaciones de conflicto en la vía pública. Se espera que la presencia constante de inspectores y policías desincentive prácticas peligrosas y reduzca la repetición de episodios que vienen generando malestar entre vecinos.
Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Cipolletti apuesta a un mayor despliegue en las calles, con el objetivo de garantizar convivencia, seguridad y respeto a la normativa vigente. Los llamados a la central 109 seguirán siendo una herramienta fundamental para direccionar los operativos.
