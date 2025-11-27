Controles toda la noche: el nuevo operativo ya dejó motos y autos secuestrados en Cipolletti

Cipolletti activó controles nocturnos con apoyo policial, secuestró este miércoles cuatro vehículos por escapes libres y aplicó multas millonarias. ¿Cuáles son las zonas críticas?

Cuatro vehículos fueron secuestrados por circular con escapes libres o adulterados en Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti decidió dar un giro más severo en la fiscalización vehicular ante el aumento de denuncias por escapes libres , música a alto volumen y maniobras temerarias en distintos puntos de la ciudad. Desde esta semana, los controles de tránsito se extenderán también durante la noche y madrugada, todos los días de la semana , con apoyo directo de la Policía de Río Negro.

La medida comenzó a aplicarse anoche y derivó en el secuestro de cuatro vehículos (dos motos y dos autos) cuyos caños de escape no cumplían con la normativa vigente . Además de la retención, los infractores enfrentarán multas económicas elevadas según lo establece el Código de Faltas.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga , confirmó a LM Cipolletti que la “se habilitó un tercer turno de inspectores para realizar patrullajes nocturnos en movimiento”. Los operativos se desarrollan junto a la Brigada Motorizada de la Policía, lo que permite actuar de forma rápida ante denuncias en diferentes sectores de la ciudad.

Dos motocicletas y dos automóviles fueron secuestrados por circular con escapes libres o adulterados en Cipolletti.

“Los controles se establecieron en el marco del incremento de las recorridas nocturnas. Se patrulla la ciudad para atender los reclamos que realizan los vecinos a través de la central 109 por ruido molesto proveniente de motos o autos”, explicó Zuñiga.

Según el funcionario, las llamadas de los vecinos jugaron un papel clave en la decisión municipal. Cada fin de semana, y especialmente en las últimas semanas por el buen clima, la central 109 recibe múltiples reportes por ruidos molestos y actividades riesgosas en la vía pública.

escapes libres (4) Desde esta semana, comienza a aplicarse los controles nocturnos con mayor intensidad junto a la policía. Gentileza

Zonas críticas detectadas

El mapeo de los operativos identificó sectores donde se concentra la mayor cantidad de infracciones vinculadas a escapes libres y vehículos ruidosos:

Plaza del Arroba

Plaza San Martín

Manzanares

A estos puntos se suman patrullajes activos en barrios de la zona norte, donde también se han detectado encuentros en la vía pública, autos y motos acelerando a fondo, parlantes potentes fuera de regulación y conducción temeraria.

Multas millonarias y retención vehicular

Los procedimientos de anoche incluyeron el testeo de gases y niveles sonoros, además de la verificación de modificaciones en los escapes. Como resultado, los inspectores constataron que dos motos tenían caños alterados y dos automóviles instalaban dispositivos antirreglamentarios. Todos fueron retirados de circulación.

Las sanciones económicas no son menores. El artículo 212 de la Ordenanza 491/23 contempla multas de 30 a 1200 SAM (Sanción Administrativa Municipal), lo que representa montos millonarios según la unidad vigente. Además, la retención del vehículo implica costos extra y trámites para recuperarlo, sumado a si el conductor es reincidente en una infracción de estas características.

escapes libres (2) La plaza del arroba, San Martín, barrios el Manzanar y la zona norte de la ciudad son los puntos más críticos. Gentileza

Controles que se intensificarán con la llegada del verano y las fiestas

El municipio adelantó que el esquema de fiscalización quedará instalado de forma permanente: tránsito trabajará mañana, tarde y noche, atendiendo denuncias de los vecinos y reforzando la presencia en calles y espacios públicos.

“Ya detectamos conducción temeraria, ruidos molestos, vehículos con parlantes antirreglamentarios. Con la llegada de los días lindos, Navidad y Año Nuevo, vamos a fortalecer los controles con este tercer turno”, señaló Zuñiga.

Las autoridades consideran que la prevención nocturna es clave para evitar incidentes viales, preservar el descanso de la comunidad y reducir situaciones de conflicto en la vía pública. Se espera que la presencia constante de inspectores y policías desincentive prácticas peligrosas y reduzca la repetición de episodios que vienen generando malestar entre vecinos.

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Cipolletti apuesta a un mayor despliegue en las calles, con el objetivo de garantizar convivencia, seguridad y respeto a la normativa vigente. Los llamados a la central 109 seguirán siendo una herramienta fundamental para direccionar los operativos.