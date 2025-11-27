Incendios en Chubut: dos rayos encendieron campos en Trelew y uno de los focos aún está descontrolado

Bomberos locales, asistidos por dotaciones de Rawson, Gaiman y Olavarría combaten las llamas. Se trata de zonas de difícil acceso porque no hay caminos.

Bomberos de Trelew y localidades cercanas, junto con dotaciones municipales y de la provincia de Chubut , trabajan desde la tarde de este miércoles para apagar dos incendios que se desataron en campos ubicados en las zonas noroeste y norte de la ciudad.

Los focos, que ya quemaron amplias extensiones, se produjeron en las inmediaciones de la Ruta Provincial 8, en el tramo que conecta Trelew con la localidad de Corcovado, y la Ruta Nacional 3, en el acceso norte de la ciudad, y habrían sido generados por la caída de rayos en momentos en que se esperaba una fuerte tormenta eléctrica que finalmente terminó desviándose hacia otra zona.

Según informaron las autoridades, uno de los focos ya estaba controlado en la mañana de este jueves, pero el otro continuaba activo y sin control por el momento. Las llamas se encuentran en lugares sin caminos, lo que dificulta el acceso de los bomberos, y el fuerte viento complica aún más el combate contra el fuego.

Un peligro extra: los cables de alta tensión

Respecto del foco que aún no había podido ser controlado, en un campo ubicado entre las rutas 8 y 3, el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Trelew, Sebastián Bustos, informó que se generó un riesgo extra cuando, alrededor de las 4 de la mañana de este jueves, el fuego alcanzó el tendido eléctrico.

Incendio descontrolado en Chubut: dos rayos encendieron campos en Trelew

“Pasó la línea de alta tensión. Estamos tratando de contenerlo en una cantera, trabajando con maquinaria de Vialidad Provincial”, indicó el funcionario local. Junto con el personal local trabajan en el combate contra el fuego dotaciones de bomberos de Rawson, Gaiman y Olavarría. Por el momento no se pudieron establecer precisiones sobre la cantidad de hectáreas afectadas.

El viento y el calor —con temperaturas superiores a los 30 °C— complicaron los trabajos de los brigadistas. También las condiciones del terreno. “Son lugares de muy difícil acceso, no hay ningún camino, lo que dificultó mucho las tareas”, detalló Bustos.

Chubut: esperan más complicaciones por el viento fuerte

Por su parte, el jefe del cuartel de Bomberos de Trelew, Cristian Otero, remarcó las dificultades para acercarse a las llamas, tanto por la distancia como por las condiciones del terreno.

Bomberos de Trelew combaten incendios de campos Chubut: Bomberos de Trelew combaten incendios de campos.

“Es un incendio de mucha velocidad”, reconoció Otero, y advirtió además que “se espera que después del mediodía el viento aumente”, lo que podría empeorar las cosas.

"Están descontrolados", agregó, y detalló que uno los incendios “avanza con mucha intensidad y provoca la nube más grande y el otro, que va quemando mucho más lento, tiene un color gris normal”. El jefe de bomberos aclaró que por el momento no corren riesgo casas u otro tipo de instalaciones.

En cuanto al otro foco, Bustos contó: “Estuvimos trabajando todo el día de ayer, con bomberos, Protección Civil de la provincia y maquinarias de la municipalidad. Yo volví a las 5 de la mañana de la cabeza del incendio en Ruta 8. Quemó alrededor de 30 kilómetros de campo. Está bastante contenido. Pretendemos terminar de extinguirlo en horas”.