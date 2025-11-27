Se entregó el acusado de cometer el doble crimen del barrio San Lorenzo
Es Kevin Chávez, acusado del ataque a puñaladas e incendio de la casa donde hubo dos muertos. El joven se entregó en una comisaría de Cinco Saltos.
Kevin Nicolás Chávez, acusado de haber cometido el doble homicidio del barrio San Lorenzo de Cipolletti se entregó el miércoles por la noche en una comisaría de Cinco Saltos. El joven, que era intensamente buscado por la policía, llegó a la dependencia de la fuerza acompañado de la abogada Aleida Zapata, quien lo representará en la defensa, según trascendió.
Con Chávez ya son dos los detenidos por el caso, en el que murieron producto de un incendio Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34 el lunes de la semana pasada.
El otro apresado es Alejandro Vega, imputado por -supuestamente- haber colaborado con el autor de los asesinatos.
Vega, a través de su defensor Rubén Antiguala, responsabilizó a Chávez de los hechos y él se declaró inocente en la audiencia en la que le formularon los cargos.
La familia de Vega había ofrecido una recompensa para encontrar al prófugo a través de las redes sociales, con una foto de él para que pudiera ser identificado. Algunos comentarios publicados en el mismo mensaje señalaban que podía estar en Centenario o Cinco Saltos, donde tendría parientes.
Se presume que en el transcurso de este jueves o bien el viernes se realizará la audiencia de formulación de cargos contra Chávez.
NOTICIA EN DESARROLLO
