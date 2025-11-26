Dolor por la muerte de una niña de 8 años tras el incendio de su casa

La menor fue rescatada por vecinos y bomberos, pero llegó al hospital sin signos vitales. La comunidad educativa la despidió en redes sociales.

Una nena de 8 años murió en el incendio registrado durante la mañana de este miércoles en Allen.

Una niña de 8 años de edad murió durante la mañana de este miércoles en el incendio de una vivienda en un barrio de la zona norte de Allen. La situación fue extremadamente crítica. Los bomberos, ayudados por los vecinos, intentaron salvar a la pequeña pero no alcanzó.

Vecinos intentaron ayudar a apagar el fuego, a la espera de la llegada de Bomberos, que apenas unos minutos después se hicieron presente en el lugar. Junto al padre, lograron retirar a la criatura de entre las llamas. De inmediato fue trasladada en ambulancia al hospital local, aunque no logró sobrevivir a pesar de la atención médica. Trascendió que había sufrido graves quemaduras.

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaban recorridas preventivas advirtieron que se había desatado el siniestro y también acudieron para prestar colaboración.

incendio allen Una nena de 8 años murió en el incendio registrado durante la mañana de este miércoles en Allen. Gentileza

En el lugar, el hecho generó una gran conmoción entre los vecinos por el trágico desenlace. Se presume que la niña se encontraba sola en su casa aunque esto no fue confirmado por el fiscal interviniente, Ricardo Romero. Trascendió que su papá es albañil y trabaja la mayor parte del día.

La Policía había cerrado las calles al tránsito vehicular mientras se esperaba la llegada del Gabinete de Criminalística para efectuar las pericias que determinaran las causas del siniestro. Se investiga si en la vivienda había una conexión clandestina de gas.

Minutos después, el fiscal Romero, confirmó que se trató de un hecho accidental. Señaló que podría haber comenzado por un cortocircuito, tras lo cual empezó a salir gas y se produjo el fuego. Indicó además que el cielo raso, que era de madera, se habría encendido, lo que originó el incendio en el piso de la habitación superior donde estaba la niña.

La identidad de la menor y una dolorosa despedida

Tras confirmarse la identidad de la menor, desde la comunidad educativa a la que asistía difundieron un mensaje cargado de dolor. Se trata de Mía Gonzales, de 8 años, a punto de cumplir 9: “El paso de Mía fue corto, pero inmenso. En sus risas, sus juegos y cada uno de sus gestos dejó una huella que no se borra”, expresó el establecimiento. Además, acompañaron con palabras de apoyo a su papá José y a toda la familia.