Incendio fatal en barrio San Lorenzo: identificaron al presunto autor del ataque y continúa prófugo

La Justicia identificó al presunto responsable del ataque y siniestro en una vivienda de Cipolletti, pero continúa prófugo y es intensamente buscado. ¿Quién es?

La audiencia de formulación de cargos por el incendio en el barrio San Lorenzo quedó suspendida. Hay un detenido y buscan al presunto autor.

La investigación por el brutal incendio ocurrido el lunes 17 de noviembre en una vivienda del barrio San Lorenzo de Cipolletti dio un giro clave este viernes, durante la audiencia de formulación de cargos. Aunque la instancia judicial no pudo avanzar por pedido de la defensa, la Justicia confirmó que tienen identificado al presunto autor material del doble homicidio : Kevin Nicolás Chávez , quien permanece prófugo.

El caso conmociona a la ciudad desde el inicio de la semana, cuando el fuego consumió una vivienda utilizada como refugio ocasional por personas en situación de calle. Allí murieron Aníbal Cuerda, de 54 años, y Pablo Davies , de 34, quienes previamente habían recibido puñaladas. La secuencia que derivó en sus muertes, y en la gravedad de otro sobreviviente, comenzó, según la fiscalía, con un ataque premeditado que terminó en una amenaza cumplida.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia por los fiscales, Chávez habría ingresado al inmueble con la intención de concretar una advertencia previa contra Cuerda, propietario del lugar . Cuando irrumpió, fue interceptado por otro hombre que intentó frenar el ataque. Recibió once heridas con arma blanca . Tras esa agresión, el acusado habría iniciado el incendio que terminó con la vida de Cuerda y de la víctima apuñalada, quien murió camino al hospital.

Tres personas lograron escapar por sus propios medios antes de que las llamas destruyeran la estructura por completo. Bomberos y peritos confirmaron posteriormente un foco ígneo intencional.

Entre los testimonios incorporados al expediente aparece el relato de Iván Cisterna, uno de los sobrevivientes, internado grave con el 66% de su cuerpo quemado. Según su declaración, la violencia del lunes tuvo como antecedente una pelea ocurrida la noche anterior, cuando Chávez intentó llevarse una bicicleta y fue herido durante un forcejeo. Antes de retirarse habría dicho: “Mañana vengo y les prendo fuego a todos”.

Incendio Barrio San Lorenzo 4 El incendio en la casa del barrio San Lorenzo ocurrió el lunes 17, dejando dos personas fallecidas. Guillermo Uribe

El presunto cómplice y la audiencia suspendida

Si bien el autor material del ataque continúa prófugo, la acusación sostiene que no actuó solo. En la audiencia de este viernes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la formulación de cargos contra Alejandro Ariel Vega, un vendedor de autos domiciliado a dos cuadras de la vivienda incendiada.

La hipótesis de los fiscales es que Vega colaboró de manera directa e indispensable para que Chávez pudiera cumplir el atentado. Habría brindado vigilancia previa, facilitado un vehículo Peugeot 208 azul (registrado a nombre de su pareja) y permanecido en la zona en una camioneta para descartar posibles elementos vinculados a la escena.

A esto se sumarían imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían el paso del vehículo asociado a Vega en el horario del siniestro, más declaraciones de testigos que mencionan la cercanía entre ambos. Para la fiscalía, Chávez era la persona que "cumplía encargos" para Vega.

Incendio Barrio San Lorenzo 2 La investigación apunta a Kevin Nicolás Chávez como autor del hecho, quien permanece prófugo y Ariel Alejandro Vega como partícipe. Archivo

Sin embargo, el abogado defensor, Rubén Antiguala, rechazó tajantemente la acusación. Alegó que no existe vínculo directo entre su cliente y el crimen, que no hay testigos que identifiquen la camioneta señalada y que prestar un vehículo no constituye participación dolosa. También sostuvo que Chávez habría actuado por su cuenta, aprovechando un momento en que la familia de Vega no estaba en su casa.

El juicio se empantanó cuando Antiguala pidió acceso a un video mencionado como prueba por la fiscalía. Hasta que no pueda analizar ese material, la jueza de Garantías dispuso suspender la audiencia. Mientras tanto, Vega permanecerá detenido.

El prófugo que buscan

El nombre de Kevin Nicolás Chávez ya figura como el principal objetivo de la investigación. La secuencia registrada por dos cámaras de seguridad —que la fiscalía incorporó al expediente— lo situaría en la escena del crimen: se lo vería bajar del auto a las 17 horas, ingresar a la vivienda y retirarse a las 17.09. A los tres minutos, el humo comenzó a salir con fuerza por puertas y ventanas. Su paradero es actualmente desconocido y la Justicia dispuso una orden de detención inmediata.

E.C.P TRIBUNALES (9).JPG La audiencia retomará cuando se dispongan de las pruebas fílmicas necesarias. Mientras tanto, Vega continuará detenido y Chévez buscado por la policía. Estefania Petrella

Próximos pasos

El proceso judicial continuará una vez que la defensa acceda al video solicitado. Recién entonces la jueza retomará la audiencia de formulación de cargos contra Vega.

Mientras tanto, la investigación mantiene varias líneas activas: búsqueda del prófugo, análisis de restos y evidencia recolectada en la escena, ampliación de testimonios y seguimiento del estado de salud de Iván Cisterna, convertido en pieza clave de la causa.

Cipolletti sigue conmocionada por un caso marcado por violencia extrema, amenazas previas, territorio vulnerable y una noche que terminó en tragedia. Las respuestas judiciales, todavía en proceso, estarán puestas bajo la lupa de una comunidad que exige justicia para Cuerda y Davies.