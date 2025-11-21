El traicionero y misterioso ataque que tiene en vilo a Cipolletti: ya intervino el intendente

Un par de sangrientos hallazgos generaron la indignación de los vecinos en el centro, quienes a la vez se pusieron en campaña y obtuvieron respuestas.

Los halcones heridos quedaron en un patio interno a resguardo gracias a la intervención inicial de los vecinos.

La misteriosa aparición de al menos dos halcones heridos en el centro de Cipolletti causó preocupación entre los vecinos y el caso ya llegó a oídos del propio intendente Rodrigo Buteler , quien se ocupó de que los expertos rescaten y mantengan a resguardo a las pobres aves lastimadas.

La calma del viernes feriado se vio alterada en la zona céntrica por el inquietante e indignante suceso. En la vereda de Roca y Villegas cayó un halcón peregrino herido y es el segundo en pocas horas al que encuentran en ese penoso estado en el mismo y transitado sector de la ciudad.

Si bien por ahora no hay certezas de dónde proviene el traicionero y brutal ataque, se sospecha que el elemento utilizado por para perpetrar la cruenta agresión es “una gomera” .

Halcón herido en Cipo Uno de los dos halcones peregrinos heridos cobardemente en Cipolletti.

“Uno apareció herido ayer y otro hoy. No le encuentro explicación. Dos halcones peregrinos heridos en distintos días. Todo en Roca y Villegas, en pleno centro, el último apareció hoy a la mañana en la vereda. Le han tirado fuerte y cayó muy lastimado”, contó Gastón Varela, quien trabaja en la zona.

El hombre supuso que el arma utilizada sería “una gomera, porque está claro que con algo les tiran”. “El de ayer -por el jueves- a las 18 lo encontró una persona, lo dejaron en patio interno a resguardo. Ahora quedaron los dos juntos, una ternura y a la vez impotencia nos da verlo así”, amplió preocupado.

La rápida intervención del intendente

Lo bueno, dentro de lo malo, es la rápida respuesta del Municipio y la predisposición de los expertos para dar una mano.

“Me contacté con Buteler, lo fui a ver a su despacho y él hizo gestiones con gente de Provincia. Hace un rato me escribieron que estaban yendo de Roca a Cipolletti a atenderlos, entiendo que gente de fauna”, adelantó Varela a este medio.

Ataques a Halcones Peregrinos en el centro de Cipolletti

“Es importante que hayan entendido y atendido nuestro tema, teniendo en cuenta que es un viernes feriado. Pero los pobres halcones no podían esperar. Esto nos deja más tranquilo”, reflexionó.

“Estoy hace 16 años ni lo había visto nunca algo así, son halcones peregrinos que merecen andar en paz por las alturas”, culminó sobre un extraño caso que mantiene en vilo a la ciudad. Hasta el intendente se ocupó del asunto. De arriba se tiene que hacer justicia…

Una aparición en Roca: gato montés que atacaba a aves de corral

Hace un par de meses, un gato montés que había causado preocupación a una familia de zona de chacras ubicada entre Cervantes y General Roca fue finalmente capturado y liberado con la colaboración de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro. El felino, una hembra que al parecer estaba embarazada, había atacado varias aves de corral durante.

Fue Susana, una vecina del lugar, quien relató la experiencia a LMCipolletti: “Ayer lo atrapamos después de encontrar varios cadáveres de palomas, gallinas, pavo, etc.”. La situación había generado alarma entre los residentes del área productiva, pero lejos de recurrir a una solución violenta, optaron por dar aviso a las autoridades.

gato montesss.jpg

El hallazgo se produjo cuando el hijo de Susana, de tan solo 12 años, detectó la presencia del animal. “La verdad fue fácil encerrarlo, no tenía vía de escape”, contó la mujer, destacando que actuaron con precaución y siguiendo indicaciones de especialistas. “Tomamos recaudos porque nos habían asesorado los guardafaunas de los peligros que corríamos por ser un animal silvestre. Por suerte no costó”, agregó.

Tras el hallazgo, Susana se comunicó con Defensa Civil, desde donde le facilitaron el contacto de un guardafauna. “Nos comunicamos, me asesoraron y guiaron”, explicó. Sin acceso a una jaula profesional, improvisaron un canil para contener al animal. “Jaulas ellos no tenían, buscamos en la veterinaria algún canil y nada, así que improvisamos anoche una jaula, lo agarramos y hoy a la mañana pasaron ellos a retirarlo por mi trabajo, y a la tarde lo liberaron”, detalló.