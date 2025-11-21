Fin de semana largo en Cipolletti: cómo funcionarán los servicios

Por el fin de semana largo de cuatro días, en Cipolletti hay servicios que no funcionarán. Enterate el cronograma.

Por el fin de semana largo de cuatro días, en Cipolletti hay servicios que no funcionarán con normalidad.

Con el inicio del fin de semana largo que se extenderá desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, la ciudad de Cipolletti ya confirmó cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos y privados. La pausa trasladable por el Día de la Soberanía Nacional marcará cuatro días consecutivos con cambios en la actividad, motivo por el cual desde el municipio y diversas instituciones difundieron cronogramas y recomendaciones para que los vecinos puedan organizarse.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección domiciliaria tendrá un esquema especial. No habrá servicio durante la mañana del viernes 21 , por lo que se solicita evitar la colocación de bolsas en la vía pública para no generar acumulación. La recolección retomará su esquema habitual recién el domingo 23 por la noche y continuará con normalidad el lunes 24 por la mañana.

Por otra parte, el Cementerio Local abrirá sus puertas para visitas durante el viernes y el lunes de 9 a 17 horas. Desde el municipio recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109.

Administración pública, bancos y transporte

Las oficinas de la administración pública nacional, provincial y municipal permanecerán sin atención al público tanto el viernes 21 como el lunes 24, retomando la actividad el martes.

El sector bancario también se verá afectado: no habrá atención presencial en las sucursales durante ambos días, lo que implica cuatro jornadas consecutivas sin operaciones comerciales presenciales. De todas maneras, los usuarios podrán realizar trámites y gestiones a través de canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles.

En materia de movilidad urbana, el estacionamiento medido se encontrará liberado durante todo el fin de semana largo, sin cobro. En tanto, el Tren del Valle funcionará con diagrama de feriado, por lo que se recomienda consultar horarios actualizados antes de planificar viajes.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El feriado se originó por el aniversario de la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, un episodio clave para la defensa del territorio argentino. En aquel momento, la Confederación Argentina, gobernada por Juan Manuel de Rosas, resistió la invasión anglo-francesa que intentaba ingresar por el río Paraná.

A pesar de la inferioridad numérica y de recursos, las tropas comandadas por Lucio Mansilla mantuvieron una defensa estratégica durante siete horas, logrando impedir el avance enemigo. La figura de José de San Martín también fue decisiva: desde Francia envió su apoyo político a la soberanía nacional y, en señal de respaldo a Rosas, renunció a su pensión del gobierno francés.

La batalla, sostenida en un estrechamiento natural del río conocido como Vuelta de Obligado, se inscribió como un hito de resistencia y se convirtió en símbolo de la defensa del territorio nacional frente a fuerzas extranjeras.

Próximos feriados del calendario 2025

Con este fin de semana largo, quedan solo dos feriados para cerrar el año:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Mientras miles de vecinos aprovechan la pausa para viajar o descansar, la ciudad se prepara para funcionar con un esquema reducido pero organizado. Desde el municipio recordaron la importancia de respetar los cronogramas, evitar la acumulación de residuos en la vía pública y planificar trámites y desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos. El martes, las actividades retomarán su ritmo habitual.