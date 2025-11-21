Una parada imprevista y un conductor alcoholizado, las causas de la tragedia en Ruta 22

Cuatro integrantes de una familia murieron tras ser embestidos en la Ruta 22 por una Amarok cuyo conductor dio positivo en alcoholemia.

La mañana del viernes quedó marcada por una de las tragedias viales más estremecedoras de los últimos años en la Ruta Nacional 22. Cuatro integrantes de una familia oriunda de Catriel perdieron la vida luego de que la camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por detrás de su vehículo (una Ford Ecosport) los embistiera violentamente cuando habían detenido la marcha para acomodar un equipaje que se había desprendido del techo. Minutos más tarde, se supo que el conductor de la Amarok circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre.

El fatal siniestro ocurrió pasadas las 7 de la mañana, en sentido Oeste–Este, sobre el kilómetro 1203 de la ruta, entre Fernández Oro y Allen , un sector de intenso caudal vehicular. La familia viajaba rumbo a la costa atlántica para aprovechar el fin de semana largo, sin imaginar que la salida se transformaría en una escena irreparable.

Según la reconstrucción preliminar, la Ford Ecosport circulaba con normalidad cuando, por la pérdida de un bulto que era transportado sobre el portaequipaje, el conductor decidió detenerse sobre la cinta asfáltica para asegurarlo. Apenas abrió la puerta y descendió para acomodar el equipaje, la camioneta Amarok que venía detrás impactó de lleno desde atrás sin reducir la velocidad .

La violencia del golpe fue tal que la Ecosport fue empujada varios metros hacia adelante y se incendió por completo en cuestión de instantes. Cuando el personal policial y los bomberos voluntarios arribaron al lugar, el fuego ya se encontraba totalmente declarado y fue imposible rescatar a los ocupantes.

En el interior del rodado se constató el fallecimiento de cuatro personas: una mujer mayor de edad (la abuela), una mujer que “sería su hija adoptiva” y dos niños, nietos de la mujer. El hombre que había descendido segundos antes fue trasladado de urgencia al hospital de Allen.

accidente fatal ruta 22 oro La camioneta EcoSport venía desde Catriel y fue embestida por detrás por una Amarok. En minutos el incendio calcinó el vehículo dejando como resultado cuatro fallecidos. LM Cipolletti

El examen toxicológico que cambió todo

El conductor de la Amarok, presentaba múltiples golpes, pero permanecía consciente. Fue asistido y trasladado al hospital de Allen donde se le practicaron exámenes toxicológicos.

El test de alcoholemia arrojó 0,46 g/l en sangre, superando el límite permitido por la legislación vigente de Alcohol Cero y confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del impacto.

Ante el resultado, el conductor de la Amarok quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía de turno de General Roca, con los fiscales Polantinos y Benatti, quienes ordenaron múltiples pericias para determinar la responsabilidad penal y la eventual acusación formal que recaerá sobre el conductor.

accidente fatal ruta 22 oro El conductor de la Amarok iba con 0.46 de alcohol en sangre. LM Cipolletti

Una escena devastadora y múltiples equipos en acción

El lugar del hecho se transformó rápidamente en un punto de despliegue de emergencia. Trabajaron bomberos, personal de Gabinete de Criminalística de Allen y General Roca, Seguridad Vial y ambulancias. Se montó un amplio operativo debido a la magnitud del siniestro y para garantizar que la ruta fuera despejada de manera segura.

La Ruta 22 permaneció interrumpida durante varias horas. La consternación dominó la escena entre los efectivos que trabajaron en el operativo, quienes coincidieron en la crudeza del cuadro que encontraron al llegar.

La investigación continúa, pero todo indica que la maniobra final de la familia no fue imprudente, sino una reacción ante la pérdida del equipaje. El factor decisivo habría sido la falta de maniobra y la conducción bajo los efectos del alcohol del conductor de la Amarok, que no logró (o no intentó) frenar a tiempo.