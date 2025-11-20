Andaban de matones y cayeron con marihuana, réplicas de armas y un notable monto de plata

Un grupo de personas discutió en el Anfiteatro y uno de ellos sacó un revolver. Testigos alertaron a la policía y detuvieron a dos hombres que llevaban sus mochilas cargadas.

La Policía de Fernández Oro detuvo a dos hombres con marihuana y accesorios para su consumo, réplica de armas, un cuchillo y un monto de dinero cercano a los 100 mil pesos , en billetes de distinta denominación.

El operativo se llevó a cabo el miércoles por la noche, luego de que recibieran un llamado telefónico en la Comisaría 26, que alertaba que en la zona del Anfiteatro, que se encuentra en el predio de la Estación del Ferrocarril , dos hombres discutían con una pareja y uno de ellos había exhibido un arma de fuego.

De inmediato y ante la gravedad del aviso, se dispuso el envío de dos patrulleros con efectivos para recorrer el área y atrapar a los involucrados.

Marihuana y armas de juguete Oro 2

Al arribar al lugar, los policías divisaron a dos hombres cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las informadas por los testigos.

Mochilas cargadas

Ambos sujetos llevaban mochilas. Al revisarlas encontraron en el interior de uno de los bolsos cigarrillos armados de marihuana y una réplica de arma de fuego tipo revólver. Mientras que el otro tenía dos envoltorios más con la misma sustancia vegetal, un picador metálico de la hierba (conocido como Pikachu, otra réplica de pistola, un cuchillo con vaina y una importante suma de dinero. De acuerdo a las fotos difundidas por la fuerza rionegrina, el monto se aproximaría a los 100 mil pesos.

Tras la intervención de los uniformados y el secuestro de los elementos, las autoridades de la Comisaría 26 tomaron contacto con la Fiscalía Federal de Atención Inicial, que dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737 y la notificación de los involucrados. Ambos individuos fueron trasladados a la unidad policial en calidad de demorados.

Borrachos apedrearon un colectivo

En la noche de este miércoles, el chofer de un colectivo que circulaba por Balsa Las Perlas informó que dos personas, aparentemente en estado de ebriedad, habían tirado una piedra contra el vehículo al pasar frente a una despensa, provocando daños en la puerta de ingreso y en la ventana del lado del conductor.

Cerca de las 23:00, efectivos de la Subcomisaría 82° advirtieron que dos hombres caminaban por Ruta Provincial 74, que conduce al interior de la provincia de Río Negro, y que iban consumiendo bebidas alcohólicas, aparentemente borrachos.

Los uniformados procediendo a su identificación y constatando que no registraban novedades al ser consultados en el sistema. Finalmente, a las 23:35, el colectivo pasó nuevamente frente a la unidad policial, momento en el cual el chofer reconoció a los dos individuos identificados previamente como presuntos autores del daño.