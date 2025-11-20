Denunció que compró online entradas para el superclásico y el recital de Tini y lo estafaron

El damnificado transfirió más de $1,5 millones. Pero cuando fue a los eventos descubrió que todo había sido un engaño.

Era el plan perfecto para un vecino de San Antonio Oeste . Viajar a Buenos Aires para ver el último superclásico Boca-River que se jugó en la Bombonera y también ir al recital que Tini Stoesell daba en el predio de Tecnópolis.

Contactó a un supuesto vendedor e hizo varios desembolsos de dinero , por un total de poco más de 1.,5 millones de pesos y llegada la fecha partió con otras personas con todo el entusiasmo hacia la capital.

Sin embargo al intentar ingresar a ambos espectáculos se encontró con la amarga sorpresa de que había sido engañado, pues no pudieron presenciar ninguno de los dos.

Superclásico en el Monumental: River- Boca Noticias Argentinas

A su regreso a la ciudad rionegrina, el damnificado hizo la denuncia en la Comisaría 10ma, lo que dio inicio a una causa penal por el delito de estafas.

De acuerdo al testimonio que brindó en la presentación policial, reproducido en el sitio informativo hoy, el 9 de abril último adquirió dos entradas digitales en formato QR para el show de Tini Stoessel, realizado el 1 de noviembre en Tecnópolis.

Para asegurarse los tickets transfirió dos pagos de $140.000 cada uno a la cuenta de un hombre, el supuesto vendedor.

Sin embargo al presentarse en la entrada el día del concierto y exhibir los códigos en su teléfono se lo rechazaron. El motivo: los códigos ya habían sido utilizados, por lo que tuvo que pegar la vuelta sin escuchar a la intérprete de “Miénteme”, “Cupido” y “La triple T”, entre otros grandes éxitos.

"Ahora te traigo las entradas"

Pero no fue todo, porque también agregó que lo engañaron al ir al partido Boca-River, que se disputó el 9 de noviembre último, y nada menos que con ocho entradas.

En ese caso precisó que tomó contacto con dos vendedores, un hombre y una mujer, a quienes les depositó 200 y 300 mil pesos y 400 y 500 mil respectivamente.

Agregó que al llegar a La Boca se encontró en inmediaciones del estadio con uno de ellos, lo que le debió haber inspirado confianza. El gestor le dijo “Ahora te traigo las entradas”, y se fue. Pero no volvió nunca más. El partido se jugó, Boca ganó 2 a 0, y ellos quedaron afuera.

La denuncia puso en marcha una investigación que se tramitará en la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste por el delito de “estafa”.

70 hinchas engañados

Los rionegrinos no fueron los únicos engañados que no pudieron ver el superclásico a pesar de haber pagado. En Trelew cerca de 70 hinchas de Boca Juniors estaban por subir al colectivo para viajar a Buenos Aires, les avisaron que se suspendía porque el organizador, a quien le habían comprado las entradas y pagado el viaje, los "habría estafado". Después el acusado no les contestó más el teléfono, relataron en el diario El Chubut. Hicieron el reclamo a la Policía de esa provincia, donde también se había iniciado una causa judicial.