Inseguridad: el COER se suma al patrullaje de las calles de Fernández Oro

Un equipo del cuerpo especial de la Policía se presentó el lunes para reforzar la Comisaría 26. Nuevos hechos delictivos volvieron a generar tensión en la población.

Un equipo del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescates- de la Policía rionegrina se sumó al patrullaje preventivo en Fernández Oro , donde los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos meses generaron inquietud y la protesta de vecinos.

El personal de refuerzo llegó el lunes informaron fuentes de la Comisaría 26 citadas por el sitio Oro En Noticias. Se destacó que la presencia del grupo busca intensificar las tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Se precisó en este sentido que los nuevos operativos incluyen recorridas estratégicas, controles en puntos sensibles y patrullajes nocturnos, especialmente en áreas donde recientemente se registraron hechos delictivos.

Fernández Oro aéreo

“El objetivo es frenar la escalada de robos y brindar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia”, resaltaron oficialmente.

Las autoridades locales señalaron que el despliegue se suma al trabajo cotidiano de la Policía, “reforzando la vigilancia y aumentando la visibilidad de las fuerzas de seguridad en las calles”.

Con esta medida, se esperan llevar mayor tranquilidad a los vecinos y fortalecer la capacidad operativa en momentos de creciente preocupación por la inseguridad.

La queja de vecinos

En Oro los hechos delictivos pusieron en alerta a los vecinos. En agosto organizaron una manifestación para reclamar mayor presencia policial en los barrios de la zona periférica, donde se desarrollaron nuevas urbanizaciones y los ladrones cometieron varios robos y hurtos.

La movilización, efectuada en pleno temporal de lluvia que dejó calles embarradas, reunió principalmente a habitantes de los barrios Las Acacias, Villa Clementina y Don Higinio, ubicados en el sector este de la ciudad. Allí venían advirtieron por la andanzas de malvivientes que se mueven con total impunidad. Afirmaban que han sufrido robo de casas y de vehículos, como le sucedió a una familia que le sustrajeron una camioneta y un auto.

En esta oportunidad asistió Marcelo Cifuentes, representante del ejecutivo municipal en el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, quien recibió las quejas, por momento en forma airada.

Protesta seguridad Oro 30Ago25 B El funcionario municipal Marcelo Cifuentes asistió a la manifestación y recibió todas las críticas de los vecinos. Captura video Oro en Noticias

El funcionario intentó aplacar los ánimos al expresar que el reclamo era justo y si bien recalcó que habían logrado avances en materia de seguridad, admitió que “indudablemente no están alcanzando”.

Cifuentes sostuvo en una entrevista por el mismo medio que es necesario “derribar mitos” y aseveró que “la seguridad no depende de mas patrulleros ni más cámaras”.

“Es una construcción que se tiene que dar con la ciudadanía”, sostuvo y opinó que se debe trabajar coordinadamente “no solo cuando suceden los hechos”, sino “más en la prevención”.

La entradera que reavivó los reclamos

El último hecho resonante ocurrió la semana pasada, cuando una banda de asaltantes se metió a una casa del barrio Terra de Oro, ubicado sobre la Ruta Provincial 65, y sorprendieron al dueño al momento de ingresar.

Lo redujeron y lo golpearon. Después lo maniataron y amordazaron y lo dejaron encerrado en un baño, para luego apoderarse de un auto Chevrolet Cruze y una moto marca CF Moto de 400 cc.

La Comisaría 26 comenzó la investigación ni bien recibieron la denuncia del damnificado. La pesquisa velozmente logró una pista que los llevó hasta la capital neuquina, donde la fuerza de esa provincia también se sumó al operativo.

El dato lo aportó el sistema de cámaras de seguridad del 911 situadas en la calle Maestro Espinosa, que une Fernández Oro y Cipolletti por la zona de chacras. Puntualmente, un dispositivo captó a ambos vehículos cuando pasaban por La Falda. Luego los volvieron a tomar cuando cruzaban los puentes carreteros en dirección a la vecina ciudad.