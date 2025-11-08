Video: A punta de pistola robaron una moto en Fernández Oro

Un joven y su pareja fueron víctimas de un violento asalto en Fernández Oro. Los ladrones le gatillaron tres veces y huyeron con su moto, que luego fue hallada.

El robo de la moto quedó registrado por los vecinos que se encontraban en los alrededores.

Un nuevo hecho de extrema violencia sacudió a Fernández Oro este viernes por la tarde. Un joven que se encontraba con su pareja en una plaza del barrio Parque fue abordado por dos delincuentes armados que, sin mediar palabra, intentaron robarle la motocicleta. En medio del forcejeo, uno de ellos gatilló el arma al menos tres veces , pero ninguna bala salió disparada.

Según información obtenida por LM Cipolletti , el ataque ocurrió alrededor de las 19 horas , cuando la víctima se encontraba en la plaza del sector, a bordo de su moto Honda Tornado color rojo y blanco . Los agresores se movilizaban en una motocicleta negra, con dos ocupantes. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y le exigió que entregara la moto, amenazando con disparar.

El relato da cuenta que fuero tres veces las que gatilló el delincuente contra el joven , una cuando sacó la moto y dos más cuando se estaba yendo. El asaltante, logró encender la moto y escapó junto a su cómplice.

robo moto Fernandez Oro

Videos y tensión vecinal

Minutos después del violento hecho, comenzaron a circular videos en redes sociales que captaron el momento del robo y la posterior huida de los delincuentes. Las imágenes generaron indignación entre los vecinos, quienes incluso comenzaron a identificar a los presuntos autores del ataque.

Varios testimonios coinciden en señalar que uno de los implicados es conocido en el ámbito delictivo local. En distintos grupos comunitarios de la ciudad se multiplicaron los mensajes exigiendo mayor presencia policial y patrullaje en zonas donde, según los residentes, los robos se han vuelto cada vez más frecuentes.

La moto apareció tras un llamado anónimo

Mientras la víctima radicaba la denuncia en la comisaría local, su padre recibió un llamado anónimo que resultó clave. Una voz desconocida le indicó que la motocicleta robada había sido abandonada en la zona del kartódromo, sobre las bardas.

De inmediato, el joven y personal policial se dirigieron al lugar y lograron recuperar el rodado, que se encontraba en buenas condiciones, aunque sin la patente. Hasta el momento, se desconoce quién realizó el llamado y si los autores del hecho fueron finalmente identificados.

La causa fue caratulada como “robo calificado”, y quedó a cargo de la fiscalía de turno. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se están analizando las grabaciones y los registros de cámaras de seguridad cercanas para dar con los responsables.

fernandez oro operativo La policía de Fernández Oro tiene identificado a los presuntos autores del hecho. Archivo

Un nuevo golpe a la sensación de seguridad

El violento episodio volvió a encender las alarmas en Fernández Oro, una localidad que en las últimas semanas ha registrado un preocupante incremento de delitos contra la propiedad. Vecinos del barrio Parque y zonas aledañas reclaman patrullajes más frecuentes y controles en accesos, donde suelen detectarse motos sin patente o vehículos sospechosos.

El hecho, que se suma a una serie de robos y arrebatos ocurridos en los últimos días, pone nuevamente en foco la urgencia de reforzar las políticas de prevención y la presencia policial en los barrios orenses, donde la comunidad siente que la inseguridad ya no da tregua.