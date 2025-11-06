Corredor delictivo Cipolletti-Neuquén: Robaron e intentaron cruzar una Amarok por el río Neuquén

El rodado fue sustraído horas antes en las calles de Cipolletti. La rápida reacción del dueño y un fuerte operativo policial.

Una camioneta Amarok fue robada durante la tarde del miércoles en Cipolletti , cuando el propietario observó que no se encontraba afuera de su vivienda. El vecino denunció el hurto en la Comisaría N°32 , lo que motivó un operativo policial que culminó con la recuperación del rodado, cuando intentaban cruzarlo a la capital por el río Neuquén.

El hecho delictivo tuvo lugar a las 16 en la esquina de 25 de mayo y Colombia del barrio Almirante Brown. El hombre salió de su vivienda y notó que su vehículo no estaba estacionado . Por esta razón, el dueño radicó la denuncia por robo de su camioneta Amarok color blanca , en la Comisaría N°32.

El propietario también elaboró una publicación en redes sociales en la que solicitaba cualquier información o aporte para dar con el paradero de la camioneta. El posteo se viralizó rápidamente y llegó a cientos de vecinos de Cipolletti, hasta que una persona identificó la camioneta adentrarse a una chacra del barrio Labraña y alertó al 911 .

El alerta motivó a un inmediato operativo policial y el personal de la Comisaría N°4 acudieron a la ribera del Río Neuquén. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la camioneta Amarok abandonada a la orilla del río. La colaboración de vecino y el alerta temprana de la ubicación del vehículo, fueron claves para la recuperación de la camioneta.

El propietario se presentó en el lugar para identificar su vehículo y confirmó que se trataba de la Amarok sustraída. Detalló que si bien tenía algunas ralladuras en la chapa del rodado y el faltante de un bidón de 200 litros y otro de arena, la camioneta se encontraba en buen estado.

“La intentaron pasar hacia Neuquén por esta zona y así se evitan hacerlo por el puente” indicó una fuente policial. El hecho de que la camioneta haya sido descubierta a orillas del río Neuquén, con la intención de trasladarla a la capital neuquina, fortalece la teoría del corredor delictivo Cipolletti-Neuquén.

Además, la intención de trasladar la camioneta por el río Neuquén, demuestra la imposibilidad de transitar libremente por la vía pública y de cruzar el puente carretero Cipolletti-Neuquén, por la cantidad de operativos policiales y controles regulares que se ejecutan en el área.

Luego de confirmar la propiedad del vehículo, y la ejecución de las pericias correspondientes, el rodado fue restituido a su propietario en la sede policial.