Corredor delictivo Cipolletti-Neuquén: Robaron e intentaron cruzar una Amarok por el río Neuquén
El rodado fue sustraído horas antes en las calles de Cipolletti. La rápida reacción del dueño y un fuerte operativo policial.
Una camioneta Amarok fue robada durante la tarde del miércoles en Cipolletti, cuando el propietario observó que no se encontraba afuera de su vivienda. El vecino denunció el hurto en la Comisaría N°32, lo que motivó un operativo policial que culminó con la recuperación del rodado, cuando intentaban cruzarlo a la capital por el río Neuquén.
El hecho delictivo tuvo lugar a las 16 en la esquina de 25 de mayo y Colombia del barrio Almirante Brown. El hombre salió de su vivienda y notó que su vehículo no estaba estacionado. Por esta razón, el dueño radicó la denuncia por robo de su camioneta Amarok color blanca, en la Comisaría N°32.
La publicación en redes sociales que se viralizó
El propietario también elaboró una publicación en redes sociales en la que solicitaba cualquier información o aporte para dar con el paradero de la camioneta. El posteo se viralizó rápidamente y llegó a cientos de vecinos de Cipolletti, hasta que una persona identificó la camioneta adentrarse a una chacra del barrio Labraña y alertó al 911.
El alerta motivó a un inmediato operativo policial y el personal de la Comisaría N°4 acudieron a la ribera del Río Neuquén. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la camioneta Amarok abandonada a la orilla del río. La colaboración de vecino y el alerta temprana de la ubicación del vehículo, fueron claves para la recuperación de la camioneta.
Intentaron cruzarla por el río Neuquén
El propietario se presentó en el lugar para identificar su vehículo y confirmó que se trataba de la Amarok sustraída. Detalló que si bien tenía algunas ralladuras en la chapa del rodado y el faltante de un bidón de 200 litros y otro de arena, la camioneta se encontraba en buen estado.
“La intentaron pasar hacia Neuquén por esta zona y así se evitan hacerlo por el puente” indicó una fuente policial. El hecho de que la camioneta haya sido descubierta a orillas del río Neuquén, con la intención de trasladarla a la capital neuquina, fortalece la teoría del corredor delictivo Cipolletti-Neuquén.
Además, la intención de trasladar la camioneta por el río Neuquén, demuestra la imposibilidad de transitar libremente por la vía pública y de cruzar el puente carretero Cipolletti-Neuquén, por la cantidad de operativos policiales y controles regulares que se ejecutan en el área.
Recuperación de la camioneta
Luego de confirmar la propiedad del vehículo, y la ejecución de las pericias correspondientes, el rodado fue restituido a su propietario en la sede policial.
