¿Un corredor delictivo Cipolletti- Neuquén?: roban en una ciudad y se esconden en las calles de otra

Cada vez son más los casos de ilícitos que cruzan el puente carretero. Un neuquino intentó robar un auto en Cipolletti y fue acusado. El repaso de varios hechos similares.

El robo del vehículo motivó una persecución policial que se extendió por la Ruta N°22.

La cantidad de robos de automóviles en Neuquén capital, la recuperación de esos rodados en las calles de Cipolletti , la repetición de vehículos abandonados en las calles cipoleñas y la reiteración de casos de hurto por parte de neuquinos y la acusación en la ciudad vecina, son solo algunos de los casos que consolidan el corredor delictivo Cipolletti-Neuquén.

Se trata de una estructura del delito que roban los vehículos en Neuquén c apital , potencialmente para utilizarlos durante el traslado en otro ilícito y los abandonan en las calles de Cipolletti.

También sucede que neuquinos viajan a la ciudad vecina para perpetrar robos , persecuciones policiales en la Ruta 22 y la utilización de cocheras para “esconder” los rodados de la vía pública.

Un neuquino que intentó robar en el Paseo de la Familia

Uno de los casos más recientes que demuestra la consolidación del corredor delictivo es la de un joven neuquino que fue declarado culpable por el delito de hurto simple en grado de tentativa. El hombre intentó robar vehículos en el centro de Cipolletti mediante la utilización de un inhibidor de alarmas.

La audiencia se llevó adelante hoy miércoles, donde se declaró al joven de 22 años penalmente responsable por el delito imputado. La parte restante del proceso será la presentación de las pruebas en los próximos días para la determinación de la pena.

control policial cipolletti (2) La cantidad de ilícitos entre la capital neuquina y la ciudad vecina de Cipolletti consolidan el corredor delictivo.

El juez explicó que la Fiscalía logró probar los hechos durante el juicio, aunque desestimó el agravante de la pena por la utilización del aparato con el cual se inhibe el sistema de alarma.

El hecho tuvo lugar el 18 de febrero entre las calles Italia e Yrigoyen, en la plaza del Paseo de la Familia, en pleno centro cipoleño. El joven inhibió el sistema de seguridad y abrió una camioneta estacionada con la intención de apropiársela ilegalmente. Pero un hombre observó la secuencia de los hechos y dio aviso a la policía.

Detuvieron en Neuquén a tres sujetos que andaban robando en Cipolletti

Los agentes policiales interceptaron al joven cuando se daba a la fuga a pie. Durante su detención hallaron el dispositivo activado en su bolsillo. “El delito no lo pudo consumar porque no tuvo tiempo, no porque desistió voluntariamente. Fue por una causa ajena a su voluntad” indicó el magistrado.

Las partes se reunirán para definir la pena a aplicar durante una audiencia de cesura y la modalidad de cumplimiento, ya que se deberá aplicar una unificación dado que el imputado tiene antecedentes penales computables.

Atraparon a tres neuquinos que robaron en Cipolletti

Un operativo policial permitió detener a tres sospechosos acusados de sustraer una mochila del interior de una camioneta en pleno centro de Cipolletti. Los delincuentes habrían utilizado un dispositivo inhibidor de alarmas y fueron localizados gracias al rastreo satelital de uno de los objetos robados.

Banda con inhibidores neuquen cipolletti Los neuquinos robaban con inhibidores del sistema de seguridad de los vehículos.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 16:30, cuando una mujer dio aviso al 911 tras advertir que le habían sustraído una mochila de su vehículo estacionado sobre calle Brentana, entre Irigoyen y 9 de Julio. Una testigo señaló que dos hombres fueron vistos sacando elementos desde la camioneta y escapando a bordo de una Renault Kangoo de color blanco, cuya patente parcial también fue aportada a la policía.

La damnificada indicó que dentro de la mochila había un dispositivo con geolocalización satelital, lo que permitió ubicarla en la ciudad de Neuquén. Inmediatamente, una comisión de la Comisaría 4ª de Cipolletti, en coordinación con la policía neuquina, se desplazó hacia la zona señalada. El vehículo buscado fue localizado en calle Chocón, en cercanías de un supermercado. Allí se interceptó la Renault Kangoo y se identificó a sus tres ocupantes: una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y oriundos de Neuquén capital.

Robo en neuquén recuperación en cipo El camión distribuidor de snack fue robado esta mañana en Neuquén y recuperado en el Barrio del Trabajo, Cipolletti.

Durante la requisa del rodado se hallaron los elementos sustraídos. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro del vehículo, que será sometido a diligencias procesales. Las tres personas quedaron detenidas en la Comisaría 4ª de Cipolletti a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Robo en Neuquén y operativo en Cipolletti: recuperan un camión repartidor y un auto

Un alerta sobre un camión repartidor robado en Neuquén, que transitaba las calles de Cipolletti, permitió detener a un hombre con pedido de captura y recuperar otro vehículo robado en la capital neuquina. El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría 32º de Cipolletti.

El operativo policial se activó minutos antes de las 15.00 cuando ingresó un llamado que informaba sobre el robo de una camioneta de reparto, Iveco Daily del tipo furgón blanca, perteneciente a la empresa Pepsico, distribuidora de snacks y bebidas en la región. Según el alerta, el vehículo estaba transitando las calles del Barrio del Trabajo.

camioneta recuperada La camioneta robada pertenece a la empresa Pepsico, el principal distribuidor de snacks en la región.

El operativo en el Barrio del Trabajo

El aviso motivó un patrullaje inmediato en diferentes sectores de la ciudad, cuando los efectivos lograron identificar a la camioneta en el interior de un domicilio. Un hombre salió con las manos en alto y se procedió a su detención, mientras que detrás salió el propietario de la vivienda, que permitió el ingreso de los agentes.

Durante la inspección dentro del inmueble no sólo hallaron la camioneta repartidora de snacks, si no también un Fiat Palio rojo robado en la ciudad de Neuquén el 20 de octubre pasado. El vehículo al ser verificado en el sistema presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 3º de Neuquén capital.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a la base policial. El hombre fue detenido en el lugar y trasladado de inmediato a la unidad policial para su identificación, quien presentaba un pedido de captura vigente por la Fiscalía de Cipolletti.

El hombre presentaba un pedido de captura de la Fiscalía de Cipolletti

Los vehículos fueron precintados bajo supervisión de testigos y permanecen resguardados a la espera de una orden judicial que autorice las requisas correspondientes, según lo dispuesto por la Fiscalía.

El procedimiento fue supervisado por personal del Gabinete de Criminalística, que intervino para registrar la escena y preservar la evidencia. También se notificó al fiscal de turno, Juan Escalada, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación y autorizar las actuaciones judiciales necesarias.

auto robado recuperado Cuando identificaron al camión distribuidor en Cipolletti, también recuperaron un vehículo con pedido de secuestro, sustraído en la capital neuquina.

El hombre detenido fue trasladado por averiguación de antecedentes y ante la consulta en el sistema policial, se confirmó que la persona tenía un pedido de captura vigente emitido el 20 de octubre emitido por la Fiscalía nº8 de Cipolletti. Por esta razón, el sujeto pasó a estar detenido formalmente por orden judicial.

Lo singular del caso es que el Fiat Palio rojo registraba un pedido de secuestro el 20 de octubre emitido por la Comisaría 3ra de Neuquén Capital. Y el pedido de captura fue realizada el mismo lunes 20 de octubre, pero en Cipolletti. El hecho de que haya cometido dos delitos en una misma jornada, permite presumir que utilizó el vehículo para el traslado y posiblemente cometer algún otro ilícito en la ciudad vecina de Cipolletti.