Recuperan en Cipolletti dos vehículos robados en Neuquén y un joven se entregó voluntariamente

Policías de la Comisaría 32 lo encontraron en una casa del barrio Del Trabajo, donde también había un auto y atraparon a un joven que tenía pedido de captura.

El hombre que salió con las manos en alto de la casa del barrio Del Trabajo, donde encontraron los dos vehículos robados en Neuquén.

Dos vehículos que habían sido robados recientemente en Neuquén Capital fueron recuperados en Cipolletti durante un operativo realizado por policías de la Comisaría 32 ubicada en las 350 Viviendas . Ambos rodados fueron hallados en una casa del barrio Del Trabajo , donde también atraparon a un joven que tenía pedido de captura dictado por una Fiscalía local.

El procedimiento se puso en marcha luego que una persona se comunicó para alertar que en la vecina capital le habían robado un furgón Iveco a un empleado mientras realizaba un reparto en comercios de productos snacks marca Pepsico, y que tenía conocimiento que se encontraba circulando por calles de Cipolletti.

Los uniformados salieron a buscar la camioneta, de la que sabían que era color blanco y tenían su patente. En una recorrida que realizaba una patrulla por la calle Buenos Aires , en el barrio Del Trabajo , la descubrieron en el interior de una casa. Fuentes de la fuerza destacaron que estaba semi oculta , pero que de todos modos se podía observar desde la vereda.

Vehículos robados Nqn 3

Los uniformados estaban frente a la propiedad constando los datos y salió un hombre que dijo ser el propietario del inmueble, quien los autorizó a ingresar. Pero cuando se disponían a entrar inesperadamente un segundo sujeto joven salió de las casa con sus manos levantadas, por lo que de inmediato lo redujeron por su gesto sospechoso.

Los policías también advirtieron que en el patio había un Fiat Palio color rojo. Al chequear los datos en los registros oficiales determinaron que, al igual que la camioneta, tenía pedido de secuestro emitido el 20 de octubre último por la comisaría 3º de Neuquén Capital.

El hombre que se entregó con las brazos alzados fue trasladados a la Comisaría cipoleña en calidad de demorado por averiguación de antecedentes. La información reveló que el 20 del mes pasado a Fiscalía 8 local había pedido su captura, aunque no se precisaron las causas.

Por ese motivo el joven quedó detenido a disposición del fiscal Juan Escalada. En tanto, personal del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales en los rodados y en la vivienda donde fueron hallados. Los dos fueron trasladados a la unidad policial, donde con precencia de testigos fueron requisados. Posteriormente quedaron con sus puertas precintadas.

La buscaba la justicia y cayó por armar lío en un comercio

Una mujer que realizaba disturbios en un comercio ubicado en inmediaciones de la avenida La Plata y La Esmeralda fue detenida por policías de la Comisaría 32. Un llamado alertó lo que estaba sucediendo.

Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con una empleada del local, quien aportó las características de la mujer involucrada. Minutos después, los uniformados realizaron un recorrido por las inmediaciones y localizaron a la sospechosa, cuya descripción física y vestimenta coincidía con la aportado por los testigos.

Detenida con captura

Tras la consulta en el sistema, se constató que la mujer registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Fiscalía Nº 8 de Cipolletti. Por tal motivo, fue aprehendida y trasladada a la unidad policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.