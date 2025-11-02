Impactante: así le quedó el auto a Lourdes de Bandana tras un brutal ataque de su ex

Las imágenes trascendieron en el programa "Puro Show" y dejaron entrever que los episodios de violencia contra la cantante son de larga data.

La cantante Lowrdez Fernández , integrante del grupo pop "Bandana", volvió a ser noticia tras la difusión de una serie de imágenes de episodios de violencia que sufrió por parte de su expareja, Leandro García Gómez . Los hechos, ocurridos años atrás, fueron expuestos recientemente en el programa "Puro Show" de eltrece, donde se detallaron las agresiones padecidas por la artista, incluso cuando se encontraba privada de su libertad el pasado 23 de octubre.

Durante la emisión, el panelista Pampito mostró fotografías estremecedoras: su auto había sido vandalizado por el agresor, quien había arrojado pintura blanca sobre los vidrios y bloqueado el sistema de apertura con pegamento. “Miren cómo le había dejado el auto Leandro a Lowrdez hace dos años más o menos después de una pelea de pareja”, comentó el comunicador, subrayando que estas acciones evidencian un patrón de hostigamiento sostenido.

Al mismo tiempo, las imágenes mostraban el vehículo con los vidrios completamente cubiertos y el agarre bloqueado, lo que imposibilitaba su uso. El caso tomó relevancia porque, a pesar de los antecedentes de violencia, la intérprete defendió públicamente a su expareja . Según el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, la cantante aseguró que durante el último episodio permaneció con García Gómez por su propia voluntad y que su presencia se debía a problemas de salud , como una faringitis.

Sin embargo, los especialistas señalaron que esta declaración no elimina el riesgo que representa el sujeto, catalogándolo como “victimario de riesgo alto” debido a la agresión, hostigamiento y maltrato sostenido a lo largo de varios años. El periodista Mauro Szeta explicó que, de acuerdo con el análisis del organismo, la defensa que Lowrdez hace de su atacante no refleja un ejercicio libre de su voluntad, sino una conducta marcada por la influencia y control ejercido por el agresor.

Por qué Lourdes defiende a su ex pese a los episodios de violencia

Los psicólogos que participaron del caso destacaron que la artista no se encuentra “libre y soberana”, y que sus decisiones parecen responder más a la presión de su expareja que a un juicio autónomo. Este patrón, de hecho, es común en situaciones de violencia psicológica prolongada, donde la víctima desarrolla mecanismos de defensa que incluyen justificar o proteger a su victimario. Además, los antecedentes de violencia de García Gómez se remontan a varios años.

Auto-Lourdes-2

Por lo pronto, actualmente la causa continúa bajo investigación y se espera que los informes de la Oficina de Violencia Doméstica sirvan para garantizar medidas de protección efectivas para Fernández. Mientras tanto, la vocalista mantiene una presencia pública cuidadosa, que incluyen su futuro regreso al grupo que la volvió famosa, y los especialistas enfatizan la necesidad de acompañamiento profesional para que pueda reconstruir su autonomía.