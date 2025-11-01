Manuel Adorni habló como flamante jefe de Gabinete: "Será prioridad profundizar reformas"

El funcionario habló tras la renuncia de Guillermo Francos. Le agradeció al Presidente y a Karina Milei.

Manuel Adorni anunció este viernes a la noche que fue designado como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos , y agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar “una nueva etapa” del Gobierno nacional.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad . Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El funcionario también destacó el acompañamiento del resto del gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente ”, sostuvo.

Adorni concluyó su mensaje con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La renuncia de Guillermo Francos

Guillermo Francos explicó que tomó esta decisión para que el Presidente "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

El ahora exfuncionario expresó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno".

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

Añadió: "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo".

Desde la Oficina del Presidente, confirmaron que se aceptó la dimisión a la jefatura de Gabinete de Francos. En un apartado se destacó: "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él.