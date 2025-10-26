Elecciones 2025: Las mejores fotos, historias de vida y perlitas insólitas en Cipolletti

Del borracho al fuerte enojo. Del glamour y los regalos de la diputada Lorena Villaverde a emocionantes casos. Del más longevo a la principiante. Pase y lea...

El perrito que la rompió en la puerta de la escuela 53. Cristina -con pañuelo en la cabeza- dueña de una emotiva historia. El color de las elecciones en Cipolletti.

Las elecciones legislativas 2025 que se celebran este domingo ya regalaron imágenes simpáticas, historias que merecen ser contadas y perlitas sorprendentes en Cipolletti .

En este artículo vas a conocer el detrás de escena, el color de una jornada cívica en la que se define nada menos que la nueva composición del Congreso de la Nación.

En la escuela 53 , por ejemplo, la diputada libertaria Lorena Villaverde aportó mucho para “esta sección”. Desde el glamour de su vestimenta a los regalos que llevó para las autoridades de mesa del establecimiento educativo en el que votó, lejos estuvo de pasar inadvertida la política que quedó en el centro de la escena en estos últimos meses.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (10)

“Son facturas para el mate”, confió ella misma a LMC. Según el logo del paquete, las había comprado en una conocida casa de pan de nuestra ciudad. Una de las referentes de la Libertad Avanza en la Patagonia aprovechó la ocasión para presentar en sociedad a su hija Omara, de 14 años ("mi otro hijo no quiso venir", sostuvo).

A la salida, ambas se detuvieron por calle Sarmiento a hacerle unos mimos a Benji, el perrito de Gabriela, una vecina que a su vez palpitaba los comicios con Cristina, quien lucía un pañuelo en su cabeza y confesó a este medio que “me estoy tratando de un cáncer en el pulmón”.

Al realizar un breve repaso de su conmovedora historia de vida, la valiente mujer señaló que arribó a la región hace 2 años desde Buenos Aires porque “mi hija vive acá, se casó con un cipoleño” y este domingo “voy a votar por primera vez en el Valle”, anticipó con emoción antes de ingresar al recinto.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (15)

“Vendo libros jurídicos y la lucho en todo sentido. No hay que aflojar”, se despidió con una sonrisa.

Saúl tiene 88 años y más allá de que su edad lo eximía, optó por ir a votar como toda su vida. “Me gusta cumplir con el deber”, explicó el ex contador. Asistió relativamente temprano y solo ya que sus dos hijos “residen en Israel”, país que vivió en guerra en los últimos años.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (13)

En ese sentido, reveló que “una de las bombas explotó a cuatro cuadras de la casa de mi pibe” y admitió, en una triste reflexión, “yo tengo mucho temor por los conflictos que sufre Israel y ellos se preocupan por mí por la inseguridad que hay acá…”.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (4)

Del borracho al enojo en las 432 viviendas

En la escuela 248 se registraron dos situaciones insólitas. Por un lado, se presentó un joven en “completo estado de ebriedad” pretendiendo votar con una constancia de DNI que no era válida.

“Casi se cae, se fue contra la pared, me parece que era un trapito. Al final, se fue a dormir sin votar”, indicó uno de los fiscales.

Un rato antes, una mujer “se indignó porque no pudo votar con el DNI viejo, era del 2011 el documento. Amenazó con prender fuego la escuela si no la dejaban votar pero luego se calmó, volvió y logró votar”, contaron la anécdota a LMC.

El que no se alteró en ningún momento fue Francisco, que llegó y se fue en bici del colegio de La Esmeralda. ¡Crack!

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (19)

El más longevo y una principiante

“Siempre voté. Me parece que esta es la última vez… ¡Espero que no!”, nos dijo Vitoriano Cuadrado, de 97 años, luego de emitir su sufragio en la escuela 33 de calle Roca acompañado por su nieta Belén.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (28)

“Una copita de vino por noche me tomo, eh”, compartió la infidencia con buen sentido del humor. ¿Será el secreto para vivir tanto?

Minutos antes, Catalina Arias había recibido la ovación de los presentes tras votar por primera vez a los 17 años. Se le notaba la chochera a su papá Mauro, Delegado de Justicia Electoral en el lugar.

image Catalina Arias votó por primera vez -escuela 33- y se llevó la clásica ovación.

Largas filas en la comisaría cuarta

La sede policial de calle Roca se llenó de gente que fue a realizar el trámite para justificar su imposibilidad de votar. “Ya vinieron más de 250 personas. La mayoría es por encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar donde debían presentarse a cumplir con el deber cívico”, explicó una mujer policía. Y recién eran las 11.

Postales, historias y el color de una jornada especial en Cipolletti. Los resultados aún no se conocen. Pero así, ganó la democracia.