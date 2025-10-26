Elecciones 2025 Río Negro: La Libertad Avanza y Fuerza Patria van al Congreso

LLA se impuso en Diputados y Fuerza Patria lo hizo en Senadores. El oficialismo provincial quedó tercero, lejos de la pelea. Tortoriello obtuvo más votos que Villaverde y Soria fue el único candidato ganador de Fuerza Patria para la Cámara Alta.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria cerraron con festejos el domingo de elecciones legislativas. Ambas fuerzas nacionales polarizaron las elecciones y se repartieron las bancas en Diputados y Senadores, con una pelea voto a voto para ver quién obtenía dos escaños en la Cámara Alta. El oficialismo provincial quedó tercero, lejos de la pelea por las bancas. "Se nacionalizó la elección", aseguró el gobernador Alberto Weretilneck sobre un resultado esquivo para el partido provincial.

Los datos oficiales se conocieron pasadas las 21 , tal como había determinado la justicia electoral a nivel nacional. A nivel nacional votó el 69,51% del padrón , mientras que en Río Negro la cifra fue del 69,77% (413.681 votos) . En Cipolletti y General Roca votó el 75% del padrón, mientras que en Bariloche lo hizo el 69%. Belisle, Pomona, Darwin, Villa Regina y Sierra Grande superaron el 70%.

A las 21.17, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos dio una conferencia de prensa donde informó que a esa hora, tenían escrutadas el 90,05% de las mesas del país. A esa hora, el oficialismo rionegrino ya había admitido la derrota, mientras que en LLA y Fuerza Patria había festejos contenidos. Las dos fuerzas obtenían un diputado, con la lista Violeta ganando la elección de la mano del ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello. En senadores, en tanto, la pelea era voto a voto y con mucho en juego: un senador en el futuro Congreso, que será mucho más equilibrado en cuanto a las fuerzas.

Senadores: una lucha voto a voto

Según los datos oficiales provisorios, con más del 98% de las mesas escrutadas en Río Negro, La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP) se disputaban el Senado mano a mano, para saber quien era el tercer integrante rionegrino.

Cerca de las 23 de este domingo, los resultados indicaban que el peronismo obtuvo la victoria con el 30,64% (121.329) de los votos. El segundo lugar lo ocupó La Libertad Avanza con 30,31% (120.020 votos). A la fuerza provincial, Juntos Defendemos Río Negro, no le alcanzó para tener representantes en el Congreso (26,84%), con el fin de mandato de Agustín Domingo en Diputados y Mónica Silva en Senadores.

De esta manera, Martín Soria gana una banca en senadores junto a su compañera la camporista Ana Marks. La libertaria Lorena Villaverde se suma también. Todos con mandato hasta el 2031.

Martín Soria fue el único candidato a senador por Fuerza Patria que logró ganar las elecciones. "El pueblo de Río Negro no come vidrio y Fuerza Patria se impone en la provincia. Hemos dado una muestra importante de lo que es capaz el peronismo cuando se une", dijo ante la militancia. Soria reconoció al diputado Martín Doñate "porque junto a él entendimos que el peronismo tenía que unirse y así logramos este resultado", expresó.

Diputados: una brecha más amplia

En cuanto a Diputados, con el 98% de las mesas escrutadas, el partido libertario obtuvo el 34,38% de los votos y 29,45% fue para Fuerza Patria. De esta manera, Aníbal Tortoriello (LLA) junto a Adriana Serquis (FP) ocuparán un lugar en la Cámara Baja hasta 2029.

Tercero quedó Juntos Defendemos Río Negro con el 25,96% (97.681 votos) y cuarta fuerza fue el Frente de Izquierda con el 3,14% (11.836 votos).

El ex intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello celebró el resultado de LLA en Río Negro y el país. "Como argentino, tengo felicidad de ver que los argentinos han dado este incondicional apoyo al presidente Javier Milei. Me llena de alegría. Muchos argentinos apoyamos el rumbo que lleva el presidente y veo que los argentinos también siguen confiando porque no hay dudas que al pasado nefasto que hemos tenido nadie quiere volver".

"El país se tiñó de violeta y esto nos habla de nuestro futuro. Como argentino me produce esperanza por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Este resultado genera confianza a nivel interno y externo. Estamos siguiendo un rumbo que nos va a llevar a ser un país normal", analizó Tortoriello en diálogo con LM Cipolletti.

"Este resultado deja a LLA como la fuerza (política) más importante en Río Negro y todos los que la integramos nos vemos fortalecidos. Recordemos que en Río Negro LLA es una alianza que integramos con CREO Río Negro. Venimos trabajando desde hace dos años, cuando ofrecimos la candidatura a la gobernación y claramente este resultado reafirma que vamos por el buen camino porque los rionegrinos no solo apoyaron a Javier Milei sino también a los dirigentes, como fue en mi caso en diputados", concluyó.

Una particularidad del voto en blanco

El voto en blanco habló. En Río Negro se dio una particularidad. En la franja de Diputados con respecto a Senadores, hubo casi 5% de diferencia para La Libertad Avanza y ese porcentaje no derivo en otra fuerza.

Para la Cámara Alta, hubo 7,56% de votos en blanco, lo que se traduce en 31.698 sufragios. En la Baja, el voto en blanco fue del 2,42%, 10.163 votos.