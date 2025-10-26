Elecciones legislativas 2025: en Córdoba también ganó La Libertad Avanza

En la provincia de Córdoba se renovaron nueve bancas de diputados nacionales en las legislativas de medio término de 2025, en una jornada esencial para el gobierno.

Esta elección implicó la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y los senadores correspondientes a un tercio del Senado.

Este domingo 26 de octubre de 2025, desde las 8 y hasta las 18 se desarrollaron las elecciones legislativas en todo el país, en la que se renovaron 127 de los 257 diputados nacionales y 24 de los 72 senadores. En Córdoba se eligieron 9 diputados nacionales.

En Córdoba, la jornada electoral transcurrió sin mayores incidentes reseñables, y el inicio del escrutinio provisorio —a partir de las 21 h— se llevó a cabo conforme al calendario previsto, como suele ocurrir en estos comicios de medio término.

Para Córdoba, con 9 bancas en juego para diputados nacionales, el resultado servirá como indicador del pulso político en el centro del país, un distrito considerado clave tanto para el oficialismo como para la oposición.

Expectativas y análisis preliminar

En la noche cordobesa, los comandos de campaña de los distintos espacios se encuentran alertas a cada novedad del escrutinio. El equipo del oficialismo apunta a un buen desempeño provincial que pueda reforzar la agenda legislativa del gobierno nacional, mientras que la oposición busca un resultado que le permita capitalizar su reclamo de cambios.

Las fuerzas políticas ya preparan la eventual transición de bancas, y los candidatos más votados deben gestionar su integración al bloque correspondiente en la Cámara de Diputados.

Los primeros resultados que se conocieron fueron:

La Libertad Avanza 42,40%

Alianza Provincias Unidas 28,27%

Defendamos Córdoba 8,75%

Expectativa por los primeros datos

Aunque se había dado a conocer que los primeros datos serían dados a conocer a las 21, hubo que esperar unos 20 minutos para que Guillermo Francos informaran la aplastante victoria de La Libertad Avanza en casi todo el país.

Pese a que se esperaba una elección pareja entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, hubo alrededor de 15 puntos de diferencia entre ambas fuerzas.

Cuantas bancas se quedó cada partido

Con estos resultados, el partido del Presidente Javier Milei tendrá cinco diputados más por Córdoba, Alianza Provincias Unidas tres diputados y Defendamos Córdoba uno.

En total votó el 69,51% del padrón en Córdoba, es decir, se acercaron a emitir su sufragio 5.196.229 ciudadanos de 7.475.487 empadronados. Del total de los votos, 2,58 % fue en blanco, 2,30% nulos y el total de los votos válidos fue del 97,54%.

Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas, fue uno de los primeros candidatos en salir a aceptar la derrota y felicitar a los ganadores de estas elecciones de su provincia.

La Libertad Avanza suma 5 diputados en el Congreso de la Nación, estos son:

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Provincias Unidas, por su parte suma a:

Juan Schiaretti

Carolina del Valle Basualdo

Miguel Ángel Siciliano

Por Defendamos a Córdoba asumirá: