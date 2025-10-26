Comenzó el escrutinio para saber quién ganó las elecciones 2025: votó el 65% del padrón

En las escuelas de Río Negro comenzó el escrutinio provisorio para conocer quiénes son los senadores y diputados electos. La participación rondó el 65%.

Cerraron las escuelas y las autoridades de mesa comenzaron con el escrutinio provisorio para conocer quiénes fueron los ganadores en las elecciones legislativas que renuevan tres bancas en Senadores y los dos en Diputados que eligieron los rionegrinos. Había más de 610 mil personas habilitadas para votar y, según datos preliminares, lo hizo alrededor del 65%.

Referentes de distintos partidos políticos aseguraron que la concurrencia aumentó en las últimas horas por lo que la provincia podría superar el porcentaje de participación que se registró a nivel nacional.

El nuevo sistema de votación resultó ágil, aunque la afluencia a las urnas fue mayor en las últimas dos horas. Sin embargo, hay expectativas porque el recuento provisorio sea rápido teniendo en cuenta la nueva modalidad de boleta y que solo se deben contabilizar dos categorías. Los datos oficiales se conocerán alrededor de las 21 , según determinó la justicia electoral a nivel nacional.

A nivel nacional votó el 66% del padrón, mientras que en Río Negro la cifra podría ser superior, según apoderados de los partidos participantes. En Cipolletti y General Roca votó el 75% del padrón, mientras que en Bariloche lo hizo el 69%. Belisle, Pomona, Darwin, Villa Regina y Sierra Grande superaron el 70%.

Costa Brutten: "Somos mayoría"

Pasadas las 21 y a la espera de la publicación de los primeros resultados oficiales, Leandro Costa Brutten, candidato a diputado nacional, aseguró que Fuerza Patria se impone en las elecciones en Río Negro. "Estamos en un mano a mano con LLA, pero estamos ganando. Hay un sector de la provincia de Río Negro que nos ha dado un mandato de defenderlo. Y podemos decir que Fuerza Patria está en una situación de mayoría. Tenemos más de la mitad de las mesas escrutadas y nos dan una ventaja".

Habló Facundo López de Juntos Defendemos Río Negro

Si bien, aún no se conocen datos oficiales, los primeros números que empiezan a circular muestran algunas tendencias que se espera a que sean confirmadas. Dos de las fuerzas que compiten en estas elecciones ya dieron sus primeros indicios de lo que dijeron las urnas.

Facundo López, el candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, salió para hablar con la prensa en la capital provincial, donde se refirió a los números en Viedma: "Hicimos una buena elección. Hemos ganado todas las mesas, hay que mirar el resto de la provincia".

"La gente definió una cuestión nacional y votó sin pensar en lo que hacen los gobiernos provincial y municipal. Se votó por los extremos y no por los consensos" agregó.

"La democracia es así, se gana y se pierde y hay que aceptar cuando no nos toca ganar, vamos a seguir gobernando la provincia" sentenció.

La Libertad Avanza: crece la expectativa

En diálogo con LMCipolletti, una fuente muy calificada del partido libertario en Río Negro, aseguró que "estamos muy bien luego de la campaña despiadada que nos han hecho".

A su vez, desde el partido de Javier Milei, tomaron la decisión de esperar los resultados en la localidad de General Roca, donde atenderán a la prensa pasadas las 21.

Los candidatos

En total fueron tres partidos y cuatro alianzas los participaron en la contienda electoral. Los próximos senadores y diputados por Río Negro saldrán de estas opciones:

Juntos Defendemos Río Negro (Juntos Somos Río Negro, UCR y CC-Ari)

Senadores: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar.

Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar. Diputados: Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans, Martina Posse.

Fuerza Patria

Senadores: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker.

Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker. Diputados: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero.

La Libertad Avanza (Integrada por La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos)

Senadores: Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero.

Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero. Diputados: Aníbal Tortoriello, Ailén Costa, Osvaldo Valla, Natalia Vega Soto.

Pro – Unión Republicana

Senadores: Juan Martín, Claudia Bértora.

Juan Martín, Claudia Bértora. Diputados: Martina Lacour, Gastón Varela, Fanny Santagni, Hernán Perafán.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (20)

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Senadores: Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul.

Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul. Diputados: Gabriel Musa, Rafael Valdivieso.

Primero Río Negro

Senadores: Ariel Rivero, Yolanda Mansilla.

Ariel Rivero, Yolanda Mansilla. Diputados: Facundo Blanco Villalba, Gabriela Fernández.

Movimiento al Socialismo (MAS)