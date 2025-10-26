Seguí el operativo Elecciones 2025 de LM Neuquén, LM Play y LU5
Seguí la jornada electoral con notas en vivo, móviles y cobertura desde toda la región. Operativo especial de LM Neuquén, LM Cipolletti, LU5 y Literal, a través del stream de LM Play.
Desde las 18 horas, Majo Carrascal y Diego Sarco y equipo, siguen el minuto a minuto del escrutinio de las primeras mesas.
Te puede interesar...
Y desde las 21, Luciano García Tauro conduce el despliegue más importante para conocer los resultados de las elecciones legislativas en Neuquén, Río Negro y el país.
Leé más
Elecciones 2025: Rolando Figueroa reconoció la victoria de La Libertad Avanza en Neuquén
Elecciones 2025: gran afluencia de personas al CDR ¿hasta cuándo se puede justificar el no voto?
Javier Milei "photoshopeó" su foto votando y desató una ola de memes
-
TAGS
- Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario