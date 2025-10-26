Elecciones 2025: Qué "impresión" dejó la Boleta Unica de Papel en los cipoleños

Tras emitir su voto, varias personas opinaron vía LMC del nuevo sistema que se implementó en estos comicios.

Una panorámica de la escuela 248, donde votó mucha gente. ¿Qué opinaron de la BUP?

Si efectivamente la primera “impresión” es la que cuenta, la Boleta Unica de Papel (BUP) probablemente haya llegado para quedarse. Es que en su estreno, el novedoso sistema que se implementa en la provincia en estas elecciones 2025 , sacó un aprobado "bien grande" de parte de los vecinos cipoleños que destacaron, entre otras ventajas que “es más fácil, ágil y confiable” que los formatos tradicionales además de atenuar el impacto ambiental pues “se gasta menos papel” .

Al menos, la aceptación del electorado en las escuelas 33, 53 y 248 que recorrió LMCipolletti era casi total y la gran mayoría de las personas consultadas resaltaban los beneficios que trajo aparejado el cambio, que también incluyó el adiós al cuarto oscuro y la posibilidad de votar dos personas al mismo tiempo ya que las aulas disponen biombos de cartón hacia donde los ciudadanos se dirigen luego de entregar el DNI a la autoridad de mesa

En realidad, una vez que reciben la BUP y la lapicera indeleble, los vecinos expresan sus preferencias en el papel. Tras hacer la marca, que se sugiere sea una “X” para aportar mayor claridad al conteo, doblan a la mitad la boleta, la introducen en la urna, firman, recuperan su DNI, reciben la constancia de voto y culminan el trámite.

Todas las voces cipoleñas, todas

“Está re bueno, es rápido y da menos trabajo. Para mí que me vine en moto de Cinco Saltos, porque trabajo allá y aún no tengo el cambio de domicilio hecho, es un golazo”, contó Edgardo tras emitir su sufragio en la escuela 33.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (29) Edgardo, de Cinco Saltos a Cipolletti en moto: "Este sistema te ahorra tiempo, está re bueno". Antonio Spagnuolo.

“A mí me encanta, es la verdad. Cuánto nos ahorramos de papel, aparte”, destacó doña Margarita mientras aguardaba que su hijo la pasara a buscar por el establecimiento educativo de calle Sarmiento. A la pasada se confesó, como varios de los indagados, “fiel lectora de LMC, los leo siempre”.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (2) Margarita se mostró a favor de la Boleta Unica. Antonio Spagnuolo.

También en la puerta de la 53, los novios Alexia y Blas se mostraron a favor de la BUP. “Es mucho más práctico. ¿Qué algunos políticos dijeron que faltó información en la campaña? No compartimos, al menos para nuestra generación es mucho más claro”.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (3) Alexia contó sus sensaciones sobre la Boleta Unica a LMC. Antonio Spagnuolo.

En tanto, tras cumplir con su deber cívico, Sergio resaltó el costado de la transparencia: “Lo bueno es que no faltan boletas. Si va a ser siempre de papel, que siga este método”, sugirió.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (1) Sergio también votó en la escuela 53 y avaló la BUP. Antonio Spagnuolo

Florencia acompañó a su mamá Alba a votar a dicha institución. Y realizó una crítica constructiva más allá de que también avaló la nueva modalidad: “Las letras son chiquitas, a la gente mayor le cuesta, algo para tener en cuenta pero está bueno en general”.

AS-Cipolletti-Elecciones Legislativas 2025 (Cipo) (6) Florencia y Alba, madre e hija. Les gusta el nuevo sistema pero realizan una crítica constructiva. Antonio Spagnuolo.

Los fiscales y presidentes de mesa coincidieron, en líneas generales, en que todo transcurría sin inconvenientes y la gente, que pasado el mediodía había votado en elevado porcentaje, “le agarró la mano enseguida. Por ahí se sorprenden por las cabinas pero todo bien”.

Luca Mancini, presidente de Cipolletti, fue otro de los que le levantó el pulgar al flamante sistema por "la velocidad, muy ágil, excelente" y también celebró que "más del 30 % del padrón haya votado a las 12; se esperaba menos gente".

Inclusive la Jueza de Paz confió a este medio que “aún no vino nadie a preguntar nada, ojalá todo siga así”.

Evidentemente, la Boleta Unica de Papel dejó buena impresión en su presentación en Cipolletti. Y vos, ¿estás de acuerdo o no?