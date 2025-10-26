Chocó un auto estacionado y lo acusan de haber corrido una picada

Ocurrió en la esquina de Kennedy e Yrigoyen. Vecinos aseguran que el Citroën que provocó el hecho corría una picada con una Jeep Renegade negra que escapó. Habría un video revelador.

El Citroën negro chocó el Clío que estaba estacionado. Vecinos aseguran que el auto negro corría una picada con una Jeep Renegade que escapó del lugar.

Un Citroën C4 conducido por un joven chocó un Renault Clío que se encontraba estacionado en la calle John F Kennedy a pocos metros con Yirigoyen, en el barrio San Pablo de Cipolletti. No hubo personas heridas, aunque se registraron severos daños en ambos vehículos.

El siniestro vial se produjo este domingo alrededor de las 22 y tanto la dueña del auto como vecinos que se congregaron en el lugar aseguraron que el muchacho que manejaba el auto que causó el incidente perdió el control del volante al desplazarse a alta velocidad corriendo una picada con una camioneta Jeep Renegade color negro, que tras el impacto escapó rápidamente del sitio.

“Estaba durmiendo y escuché una explosión en la calle. Cuando salí me encontré con esto”, manifestó con tono de decepción la dueña del Clío, el que tras el encontronazo quedó en medio de la calle, seriamente averiado en el costado izquierdo, con la rueda trasera totalmente revirada.

En tanto que el Citroën, color negro con vidrios polarizados, resultó con su frente totalmente destruido.

Un hombre que vive en el sector y que se acercó para acompañar a la damnificada aseguró que contaban con imágenes de una cámara de seguridad en el que se observa al colisión con los dos vehículos que venían compitiendo. Aseveró que el video -que había sido entregado a la policía según afirmó- revela que uno de los ocupantes del auto se fue en la camioneta, una maniobra que permitió múltiples hipótesis.

“Respetá a tu madre, maleducado”

Una mujer que se presentó en la esquina del choque, y que sería la madre del conductor acusado, mantuvo un fuerte entredicho con él luego de que le hablara de mala manera.

Con un tono poco cortes le hizo un airado reproche, lo que generó que el resto de los vecinos intervinieran para increparlo por el destrato.

Choque Kennedy e Yrigoyen 3

“Respetá a tu madre, maleducado”, le expresó un hombre. Pero el muchacho reaccionó violentamente, lo insultó e incluso intentó acercarse a él con un gesto hostil. Pero los policías de la Comisaría 4ta que habían acudido para atender la emergencia lo frenaron y le reclamaron que mantenga la compostura.

La calle Kennedy, en su mano que va hacia el sur, había sido interrumpida al tránsito para permitir que se realizaran los trabajos periciales de rigor.

Una gran cantidad de fragmentos de plásticos y vidrios habían quedado esparcidos sobre el pavimento.