Robo en una zona de lanchas de la Ruta 237: la investigación condujo a un hotel de Roca

La Policía demoró a cuatro personas sospechadas de cometer el robo. El GPS de la notebook robada ayudó a rastrear a los responsables.

Un robo ocurrido en la zona del embalse Alicurá derivó en un operativo policial que culminó con cuatro personas demoradas en General Roca y el secuestro de una camioneta, según informó la Policía del Neuquén. El hecho ocurrió en una zona de estacionamiento de lanchas de pescadores y permanece bajo investigación.

De acuerdo a la información policial, el personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura constató que dos vehículos estacionados en el sector de la bajada de lanchas sobre la Ruta 237 , presentaban vidrios dañados. Poco después, un joven denunció el robo de una mochila con pertenencias personales, entre ellas una computadora y auriculares.

El elemento determinante para que la investigación avance en búsqueda de los objetos robados y el paradero de los responsables, fue el sistema de GPS de la notebook integrado en el celular de la víctima. De esta manera, el joven logró rastrear el recorrido que hicieron los delincuentes.

robo camioneta 237

Con esa información, y en coordinación con efectivos de la Comisaría Tercera de General Roca, se montó un operativo en un hotel de esa ciudad rionegrina, donde fue localizada la señal del dispositivo.

Allí se demoró a cuatro personas y se secuestró una camioneta junto con elementos vinculados al hecho. Por disposición judicial, los demorados fueron notificados de la investigación y recuperaron la libertad, aunque permanecen supeditados a la causa. La Policía difundió una imagen del vehículo secuestrado en el marco de la investigación.

Robo a Pablo Cervi y su familia: los detalles del violento asalto

El flamante senador (LLA) Pablo Cervi, y su familia, sufrieron un violento robo en el barrio Confluencia por parte de tres delincuentes que ingresaron con pasamontañas y se llevaron 20 mil dólares, entre otros objetos de valor. El hecho ocurrió en la noche previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El asalto del sábado a la noche soprendió a la familia reunida en vísperas de los comicios. Indicaron que los delincuentes que lo atacaron y golpearon en reiteradas oportunidades. Minutos después del episodio, el propio Cervi realizó una publicación en sus redes sociales, que intentó infructuosamente comunicarse con el 101, pero la línea no funcionó.

"Neuquén zona liberada, el 101 no funciona", escribió el diputado nacional en su cuenta de X. Desde el entorno, publicaron una foto del legislador nacional ensangrentado e indicaron que "la policía demoró más de media hora en llegar al lugar, lo que generó aún más preocupación". Desde la Policía, fuentes consultadas por LM Neuquén desmintieron la versión e indicaron que "se actuó con rapidez ante el llamado a la comisaría".

PABLO CERVI- ASALTADO- ROBO-NEUQUÉN

Según la información policial a la que accedió este medio, al domicilio ingresaron tres hombres con ropas oscuras, con guantes de lana y pasamontañas que solo permitía ver los ojos, todos delgados, de contextura física atlética, aproximadamente entre 30 y 40 años, quieres redujeron a los 11 integrantes de la familia.

Según el detalle al que accedió este medio, los delincuentes se llevaron U$D 20.000 que se encontraban en un sobre dentro de un placard. También le sustrajeron dos relojes marca Tag carrera, dos alianzas de oro, un anillo de oro, una cadenita, una llave de vehículo tipo pick up VW Saveiro y una campera marca Atomik color azul francia, talle XL.

Según lo denunciado por los damnificados, sintieron tres golpes fuertes en la puerta e ingresaron los delincuentes, quienes se comunicaban hacia otra persona que se encontraba en el exterior. Observaron que portaban dos armas de fuego y un hierro con manija tipo brecha con el que habrían golpeado la puerta y todos fueron maniatados con alambre y precintos negros.

La Policía realizó el relevamiento de cámaras en el lugar lindante al hecho. Se hizo presente personal del Departamento. Criminalística y procedieron al secuestro de: una alfombra de goma, de color negro, con inscripción Ranger; fragmentos de alambre y precintos; hisopados para perfil genético; el hisopado en mancha símil hemática. También procedieron a la búsqueda de rastros con resultados negativos.

Cervi refirió que fue lesionado en el cuero cabelludo con dos golpes de arma de fuego, mientras que el resto de los damnificados no sufrieron lesiones.