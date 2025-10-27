Cayó en el Alto Valle un prófugo condenado por abuso sexual en La Pampa

El hombre detenido en Villa Manzano era buscado por la Justicia de La Pampa, donde fue condenado por delitos sexuales.

Un hombre de 58 años condenado en La Pampa por abuso sexual agravado y que se encontraba prófugo de la Justicia de esa provincia fue detenido en las últimas horas por policías de la Comisaría 44º, de Villa Manzano , la localidad que integra el municipio de Campo Grande, en el Alto Valle rionegrino.

La captura fue el resultado de un "seguimiento discreto y coordinado con la Brigada de Investigaciones, que ya había solicitado su arresto por orden judicial ", destacaron fuentes de la fuerza local.

El detenido, oriundo de San Carlos (Mendoza), con últimos domicilios conocidos en Catriel , llevaba varios meses cambiando de residencia para eludir la condena firme de ocho años de prisión. La Justicia lo había declarado en rebeldía , y su paradero se mantenía bajo reserva hasta que los investigadores rionegrinos lograron dar con él.

Según fuentes policiales, el sujeto fue localizado luego de tareas de inteligencia que permitieron confirmar su presencia en una vivienda de la localidad. Los efectivos intervinieron en horas del mediodía y concretaron la detención sin resistencia ni incidentes.

De inmediato, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que confirmó la validez de la orden de captura y solicitó el traslado.

La Policía de Río Negro destacó el "profesionalismo del personal actuante y la cooperación entre provincias, que permitió poner fin a la fuga de un condenado por un delito sexual grave".

Otro violador atrapado en San Antonio

Otro sujeto que se llama Alan Sauco que estaba prófugo de la Justicia de la provincia de Buenos Aires desde 2022 tras ser condenado a 26 años de prisión por abuso sexual agravado cometido en Coronel Suárez fue capturado en San Antonio Oeste, donde se ocultaba bajo una identidad falsa.

Según el parte policial citado por labrujula24.com, el Tribunal Criminal Nº 2 había dictado sentencia contra Sauco el 8 de agosto de 2022. Desde entonces, el condenado permanecía prófugo. La investigación de la DDI (División de Investigaciones) permitió establecer que podría estar en la localidad rionegrina, en compañía de un sujeto con antecedentes penales identificado como Marcelo Schell.

Alan Sauco

Personal de la Comisaría 10 de San Antonio Oeste logró ubicar y demorar al sospechoso, que se presentó como “Mario Alberto Arévalo”, quien mostró un DNI adulterado. Sin embargo, las inconsistencias detectadas en el sistema RENAPER encendieron las alarmas. Así, tras una verificación efectuada por la Sub DDI de Suárez, se confirmó que en realidad se trataba de Sauco.

Una vez corroborada su verdadera identidad, se comunicó el hecho al Tribunal Criminal Nº 2, que ordenó formalizar dicha detención y trasladar las actuaciones judiciales correspondientes.

Cabe recordar que el padre de Sauco, Eduardo -condenado a 15 años también por agresiones sexuales-, había sido detenido en General Daniel Cerri, ciudad cercana a Bahía Blanca.