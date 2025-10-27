Reemplazos en el Congreso: los otros cipoleños que ganarían una banca

Lorena Villaverde y Martín Soria son diputados y ganaron una banca en el Senado, sus reemplazantes en la cámara baja podrían ser cipoleños.

Las listas de candidatos para las elecciones 2025 incluían a dirigentes que ya ocupaban cargos como lo diputados Lorena Villaverde y Martín Soria . Con mandato vigente, lo dos obtuvieron los votos necesarios y a partir del 10 de diciembre ocuparán una banca en el Senado. Sus reemplazantes podrían ser cipoleños .

Tanto Villaverde como Soria fueron electos diputados en 2023 por lo que les quedan dos años como Diputados. Al dejar sus bancas, deberán ser reemplazados por quienes los sucedían en aquella boleta y se estima que entrará un cipoleño por cada partido, aunque ninguna de las fuerzas políticas anunció cómo resolverán los cambios.

La definición, sin embargo, nos es automática y podría derivar en discusiones políticas y hasta judiciales. En el caso de la lista libertaria, trascendió que el reemplazo de Villaverde se determinaría por cupo de género y no sería ocupada por el segundo en la lista, sino por la comerciante cipoleña Natalia Chemor.

El ingreso de la cipoleña al Congreso, tiene dos "peros" por resolver. Por un lado, una grieta interna que surgió en 2023 y, por otro, la resistencia del primer candidato relegado a volver a quedar afuera del Congreso.

Natalia Chemor .jpeg Por la prioridad de parida de género, Natalia Chemor podría asumir una banca en el Congreso.

Chemor, reconocida en la actividad comercial de Cipolletti, estaba alejada del partido a nivel provincial. De hecho, tras no ser electa en los comicios generales se apartó del aparato de LLA, no fiscalizó el balotaje en el que se impuso Javier Milei y apuntó directamente contra Villaverde. La diputada conduce el espacio libertario, por lo que habrá que limar asperezas para que Chemor sea su reemplazante.

Por otro lado, la prioridad de género en los reemplazos es habitual, especialmente cuando se debe llenar la vacante que deja una legisladora, pero no se impone automáticamente. El segundo lugar en la lista original estaba ocupado por Miguel Muñoz, dirigente del partido FE. Fuentes vinculadas al espacio aseguraron el domingo por la noche que darán pelea por la banca.

Un cipoleño al Congreso por Fuerza Patria

Para el reemplazo de la banca de Soria tampoco hay certezas, pero sí rumores surgidos desde el riñón de Fuerza Patria. En la lista legislativa que se impuso hace dos años iba en segundo orden la dirigente cipoleña Graciela Landriscini. Sin embargo, en el peronismo contemplan que salte al Congreso otro cipoleño: Marcelo Mango. Se aludiría, también, a la paridad de género.

Tanto Mango como Landriscini tienen experiencia legislativa. El dirigente del Frente Grande fue dos veces legislador provicnial y, Landriscini, diputada nacional. El espacio político propondría a Mango, según confió a LM Cipolletti un dirigente peronista de peso, presente en toda la campaña electoral.

Mango.jpeg La Corte Suprema ratificó fallo contra la policía de Río Negro y Mango presentó proyectos en Legislatura.

Por su parte, la senadora electa Ana Marks dejará antes de tiempo la Legislatura y el peronismo no confirmó aún qué mecanismo utilizará para determinar quién será su reemplazante.

Tanto LLA como Fuerza Patria -e incluso el partido FE- tendrán que comunicar en el corto plazo quiénes serán los que ocupen las bancas que dejarán Villaverde y Soria a partir del diez de diciembre.