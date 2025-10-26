Elecciones 2025: gran afluencia de personas al CDR ¿hasta cuándo se puede justificar el no voto?

Hubo ciudadanos que se acercaron a retirar sus DNI y muchas otros a justificar el no voto.

Habían 330 DNI para retirar en el CDR.

Ya finalizados los comicios de este domingo, LMCipolletti habló con la titular del Centro de Documentación Rápida (CDR) de Cipolletti, Cecilia Castilla, para conocer los pormenores de la actividad del día. Argentina se volcó a las urnas para elegir a sus nuevos representantes al Congreso Nacional con el debut de la Boleta Única de Papel .

Para emitir el voto era indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad que figura en el padrón electoral o uno más reciente. De esta manera, no era posible sufragar con un ejemplar anterior, digital o con constancia en trámite.

A las 18 de este domingo, terminó la atención en el CDR, que había comenzado a las 8 de la mañana. Según los datos aportados por Castilla, 16 DNI fueron entregados y se realizaron 130 declaraciones juradas para la justificación del no voto. Eran 330 los documentos que estaban disponibles.

"En relación a comicios anteriores, atendimos a mayor cantidad de ciudadanos" agregó la delegada local del CDR.

Motivos válidos para justificar el no voto

Se puede justificar la ausencia si se cumple con alguna de estas causas:

Enfermedad o fuerza mayor (debe acreditarse con certificado médico).

Estar a más de 500 km del lugar de votación (requiere certificado policial).

Estar cumpliendo funciones electorales (autoridad de mesa o delegado).

Trabajar en el día de la elección en tareas consideradas esenciales (con comprobante).

Ser juez o auxiliar designado para ese día (presentar resolución).

¿Dónde se realiza la justificación?

Se puede justificar:

Online , en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar

, en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar Presencialmente, en la Justicia Electoral de la jurisdicción correspondiente.

Si el elector estaba en el exterior, deberá cargar la documentación que lo acredite.

¿Cuál es el plazo?

Hay 60 días corridos desde la fecha de la elección para presentar la justificación. Pasado ese plazo, solo podrá regularizarse abonando la multa.

¿Cuánto es la multa por no votar?

La multa varía según la cantidad de infracciones acumuladas. El Código Electoral prevé una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección. Si se acumulan varias ausencias sin justificar, la suma puede ser mayor.

¿Qué pasa si no se paga o justifica?

El ciudadano queda en el Registro de Infractores Electorales. No podrá realizar ciertos trámites públicos por un período determinado (por ejemplo, obtener el pasaporte o inscribirse en cargos públicos). La deuda queda activa hasta que se regularice.