Dónde voto: ya se puede consultar el padrón electoral en Río Negro

El padrón definitivo para las elecciones legislativas del 26 de octubre ya están publicadas. Cómo consultar los datos.

Ya se pueden consultar los datos del padrón para las elecciones de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el 26 de octubre de 2025 . A través de esta herramienta, cada ciudadano podrá confirmar el establecimiento educativo de votación, la dirección, el número de mesa y el orden de sufragio.

La posibilidad de consultar el padrón definitivo no solo permitirá planificar la rutina durante el domingo 26 de octubre, también se podrá solicitar correcciones para evitar problemas el día de la votación . Las modificaciones al padrón estarán habilitadas hasta el viernes 26 de septiembre y solo se admitirán aquellas vinculadas con errores u omisiones , según establece el artículo 33 del Código Electoral Nacional.

La Secretaría Electoral Nacional de Río Negro , dependiente del Juzgado Federal de Viedma, comunicó que los padrones ya están disponibles y podrán consultarse en los Juzgados de Paz, en las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web oficial.

En el caso de la ciudad de Cipolletti las consultas en el Juzgado de Faltas se pueden realizar de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 en calle Sarmiento 360, llamando al teléfono: (0299) 5678300 interno 340 o escribiendo al correo electrónico [email protected].

elecciones presidenciales 2023 (1).jpg Anahí Cárdena.

Cómo consultar el padrón

El trámite es sencillo y se realiza de manera online en el sitio oficial: www.padron.gob.ar. Para acceder a la información es necesario completar:

Número de DNI

Género que figura en el documento

Distrito electoral (en este caso, Río Negro)

Código de validación que muestra el sistema

Con estos datos, el sistema devuelve la información precisa del lugar donde corresponde votar. Esta instancia resulta fundamental para evitar confusiones, ya que en cada elección puede haber cambios de establecimiento o mesa asignada.

Elecciones en Rio Negro33.jpg La Justicia Electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Anahí Cárdena

Qué documentos son válidos para votar

La Justicia Electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Esto significa que no se permitirá sufragar con un DNI anterior al registrado en la base de datos.

Los formatos aceptados incluyen el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste y el DNI tarjeta. En todos los casos, se deberá presentar el documento en buen estado para ser admitido en la mesa.

elecciones presidenciales 2023.jpg La posibilidad de consultar el padrón definitivo permitirá solicitar correcciones para evitar problemas el día de la votación. Anahí Cárdena.

Boleta Única de Papel

Estas elecciones se realizan bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que se aplicará en todo el país. Se trata de un formato en el que cada elector recibe una sola boleta oficial, donde aparecen todas las listas y agrupaciones políticas en competencia.

La BUP busca simplificar el proceso electoral, evitar la manipulación de múltiples boletas partidarias, reducir costos y garantizar mayor transparencia. En el caso de Río Negro, la boleta será del modelo “corto”, que permite hasta diez agrupaciones. Este año, se inscribieron siete fuerzas políticas que competirán por las bancas en juego.

Boleta Unica elecciones Rio Negro 2025 La BUP busca simplificar el proceso electoral, evitar la manipulación de múltiples boletas partidarias, reducir costos y garantizar mayor transparencia.

Qué se elige en Río Negro

Las elecciones legislativas del 26 de octubre renovarán 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados a nivel nacional.

En Río Negro, el recambio será completo en la Cámara Alta: se renovarán las tres bancas de senadores, dado que ninguno de los actuales representantes buscará la reelección. En Diputados, en tanto, se pondrán en juego dos bancas, las que ocupan actualmente Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello. Este último ya confirmó que irá por un nuevo mandato.

De esta forma, la provincia elegirá a tres senadores y dos diputados nacionales, en un proceso que definirá la representación rionegrina en el Congreso durante los próximos cuatro años.

elecciones presidenciales 2023 (2).jpg La publicación del padrón definitivo se realiza 40 días antes de la elección general, como lo marca el cronograma electoral. Anahí Cárdena

Importancia de verificar el padrón

La publicación del padrón definitivo se realiza 40 días antes de la elección general, como lo marca el cronograma electoral. Verificar los datos con anticipación permite a los votantes llegar preparados el día de los comicios, conociendo su lugar exacto de votación y evitando contratiempos.

Además, el padrón es la herramienta oficial que legitima la participación ciudadana, ya que garantiza que cada persona pueda ejercer su derecho en la mesa que le corresponde.

Con la habilitación de la consulta online, Río Negro avanza hacia la recta final de los comicios legislativos. El 26 de octubre, miles de rionegrinos acudirán a las urnas con la Boleta Única de Papel en mano, para decidir quiénes ocuparán las bancas nacionales que representarán a la provincia en el Congreso.