Ya se puede consultar el padrón para las elecciones de octubre

La Justicia electoral ya publicó el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cómo consultar los datos.

Ya se pueden consultar los datos del padrón para las elecciones de octubre.

El padrón para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya está disponible y durante esta semana se pueden chequear los datos y pedir correcciones para no tener problemas el día de la elección. .

Las observaciones al padrón estarán habilitadas hasta el viernes 26 de septiembre, y sólo se admitirán aquellas vinculadas a correcciones de errores u omisiones, según lo establece el artículo 33 del Código Electoral Nacional.

La Secretaría Electoral Nacional de Río Negro, dependiente del Juzgado Federal de Viedma, comunicó que los padrones ya están disponibles y podrán consultarse en los Juzgados de Paz, en las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web oficial.

En el caso de la ciudad de Cipolletti las consultas en el Juzgado de Faltas se pueden realizar de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 en calle Sarmiento 360, llamando al teléfono: (0299) 5678300 interno 340 o escribiendo al correo electrónico [email protected].

elecciones presidenciales 2023 (1).jpg Anahí Cárdena.

En el caso de la provincia de Río Negro la ciudadanía elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.

Se recuerda que los documentos habilitados para votar son:

Libreta Cívica (LC)

Libreta de Enrolamiento (LE)

DNI tapa verde

DNI tapa celeste

DNI tarjeta en sus dos versiones

Cabe destacar que, aún cuando figure la leyenda “No válido para votar” en la primera versión del DNI tarjeta, dicho documento podrá ser utilizado. El día de la elección cada ciudadano deberá concurrir con la última actualización de su DNI.

Para consultas y mayor información, la Secretaría Electoral de Río Negro pone a disposición los siguientes canales de contacto:

Teléfonos: (2920) 422820 / 421876

Whatsapp: +54 9 2920 34-9370

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @secretariaelectoralrn.redes

Autoridades de mesa para las elecciones 2025

Asimismo, la Secretaría Electoral informó que se encuentran en marcha las capacitaciones para autoridades de mesa, delegados electorales y ciudadanía interesada.

Estas instancias pueden realizarse de manera virtual, a través de la página www.capacitacionelectoral.gob.ar, mediante reuniones en línea organizadas por la Secretaría, o de forma presencial en el Juzgado Federal de Viedma y en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones para delegados electorales comenzaron el 5 de septiembre y se desarrollan todos los viernes a las 18 horas a través de la plataforma Meet.