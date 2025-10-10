Video: Así sorprendió el intendente de Cipolletti a jóvenes deportistas

Rodrigo Buteler se lució en la inauguración de exitoso certamen de vóley que se realiza en Cipolletti y reúne a 600 chicos de distintas ciudades.

El intendente Rodrigo Buteler y el director de Deportes, Leandro Domini, junto a un grupo de chicas en la inauguración del torneo de vóley.

En modo viernes feriado, quizá un tanto más relajado porque la agenda se lo permitía pero sin descuidar sus obligaciones. El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler sorprendió a los casi 600 chicos de distintos lugares que participan de un exitoso encuentro de vóley en nuestra ciudad al ponerse a jugar a la par de ellos y mostrar sus habilidades en ese deporte.

El simpático momento ocurrió en el Polideportivo Municipal en el marco de la inauguración de un torneo de carácter nacional en las categorías sub 12 y sub13. El divertido intercambio quedó registrado por las cámaras de los celulares y comenzó a circular de inmediato por las redes sociales.

“El intendente es una personal natural, nos pusimos a jugar entre nosotros 2 para diversión y al final terminamos jugando como media hora”, comentó a LM Cipolletti Leandro Domini , el director de Deportes de Cipolletti , quien fue el otro protagonista del intenso peloteo.

Buteler vóley El intendente Rodrigo Buteler y el director de Deportes, Leandro Domini, en un divertido peloteo.

El certamen no para de crecer y en esta oportunidad, con más de medio millar de chicos representando a clubes de distintas localidades, se disputa hasta el domingo en tres sedes: el estadio ubicado en Naciones Unidas donde este viernes se efectuó el estreno de la competición, el Gimnasio 2 y el Corpofrut.

“La verdad que sí, estamos felices, un éxito bárbaro. Hay chicos de Puerto Madryn, de El Huecú, Chos Malal, Valle Medio, Neuquén, Roca, Allen y desde luego Cipolletti”, celebró el apodado Mojarra.

Siempre con su bajo perfil, consultado por el buen nivel técnico de ambos -suyo y del jefe comunal- según se observa en el video, se limitó a señalar con una sonrisa: “y, nos defendemos…”.

Rodrigo Buteler jugó al voley en Cipolletti

Por otra parte, recalcó que este importante evento deportivo se desarrolla “en la previa de lo que va a ser la renovación de los pisos en Corpofrut, eso marcará un antes y un después en la historia deportiva, en este caso del vóley”.

Las mejores fotos de la inauguración del torneo de vóley

Más detalles de la obra que se viene en las canchas de vóley y handball

Las canchas de vóley y handball del Complejo Deportivo Municipal (Saavedra 260), tendrán nuevos pisos de alta tecnología para la prácticas de ambas disciplinas deportivas. Los mismos ya fueron adquiridos por el municipio y serán colocados durante este mes.

La tecnología del piso a colocar permite el descanso de las articulaciones de tobillos y rodillas, en frenadas y giros, principalmente. Está homologado por la FeVa (Federación del Voleibol Argentino), y desarrollado para utilizarse en disciplinas como Vóley, Básquet, Gimnasia, Handball, Futsal, entre otros.

Son pisos de última generación que disminuyen el impacto de la actividad deportiva. Compuesto por baldosas ciegas encastrables de 250x250x12,7mm., inyectadas en polipropileno copolímero de alto impacto suspendido en 676 patas de soporte, con encastres perimetrales y amortiguación lateral mecánica.

Dicha mejora se suma al proyecto que ya se encuentra en etapa de desarrollo y próximo a licitarse de: “Remodelación y Ampliación – Espacio Ex Corpofrut”. El objetivo es mejorar sus condiciones edilicias, ampliar su funcionalidad y brindar mejores servicios a las personas que utilizan el predio.

Cabe recordar que durante el presente año también se llevó a cabo la puesta en valor la Cámara de Gimnasia Artística en el Complejo Deportivo que abarcó trabajos integrales de pintura, mejoramiento de la luminaria y la adquisición de diferentes elementos como paralelas asimétricas, barra fija, 15 colchones, anillos, bandas y cintas de estiramiento.

Las tareas de pintura se ejecutarán en el interior del Estadio Municipal de la calle Naciones Unidas 1700, incluye el mejoramiento de la luminaria de las canchas de vóley y el acondicionamiento general del Gimnasio N°3 ubicado sobre calle San Martín, casi Brentana.