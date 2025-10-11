En 11 imágenes: Centenario comenzó su celebración por el 103 aniversario

La vecina ciudad festeja por un nuevo aniversario de su fundación. Este viernes fue el primero de los tres días de festejos. Mirá el detalle de la grilla de actividades para este sábado y domingo.

La celebración de los 103 años de la localidad de Centenario , se inició este viernes a las 18.30 en la plaza San Martín donde se montó un Paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico con variadas propuestas. Proseguirá hasta el 12 de octubre con la presentación de más de 500 artistas locales y regionales.

Esta tarde, los números artísticos locales comenzaron con la presentación de Tracus Vivo (folklore). A continuación, subieron al escenario las y los alumnos Bianca Cides, Luan Turra y Nahuel Awkafe quienes presentaron su propuesta de Arte Escénico del proyecto Recreo.

Luego fue el turno del Taller de Danzas Afro Latinas junto a Las Cimarronas, coordinadas por la profesora Verónica Parra. Seguidamente, Soledad Di Carlo representó con su canto al CIA, mientras que Baile y Estilo presentó tres coreografías de ballet, danza árabe y urbana.

Más que nunca, se ha querido poner en valor a los artistas locales y regionales, y a niños, jóvenes adultos y adultos mayores que participan de los 62 talleres culturales. Todos disfrutando arriba de un escenario con pantalla gigante, la transmisión en vivo de radio municipal Sayhueque, y el acompañamiento de vecinas y vecinos.

El sábado prosigue a las 9 con el homenaje a los Pioneros en el cementerio local, y desde las 18.30 más espectáculos. Para el domingo a las 16 horas se llevará a cabo el desfile cívico militar.

Grilla de Artistas locales y regionales

El cantante Matías Millán subirá al escenario en representación del CIAR; y más tarde lo hará el Taller de Ritmos a cargo de Lucía Sánchez. Desde el CIA, Claudio Lanfquen realizará una exhibición de teclado. El artista Damián Villegas, seleccionado en el Tremn Tahuen, presentará un set acústico.

También participará el Taller de Folklore “Raíces Criollas” y el dúo del CIA formado por Julieta Álvarez y Johan Albornoz, quienes compartirán un ensamble de canto y danza. Más tarde volverá al escenario el Taller de Ritmos de Lucía Sánchez, seguido por la solista local María Luz Bascur.

Continuará el Taller de Danzas Árabes, coordinado por Daniela Fuentes; una presentación de Aero GYM; y la banda musical La Forma del Aire. Después será el turno de Aero GYM, la agrupación Raúl Pavez Acústica Folk, la banda de rock Ruleta, y la formación Pu Awka, también seleccionada en el Tremn Tahuen.

El cierre de la jornada estará a cargo de la banda local Corazón Latino.

Las actividades programadas del sábado

El escenario abrirá sus actividades a partir de las 18:30 con la presentación de Ecos de Patio. Luego se presentará el Taller de Danzas Árabes, con bailarinas pequeñas y adultas coordinadas por Lucía Sánchez.

Desde el proyecto Recreo, subirán al escenario Araceli Arjona (canto), Mateo Poblete (solista) y Valentina Ferragut (danza). A continuación, será el turno del espacio Tangofolk por Piré Rayén, seguido de la interpretación vocal de Sole Di Carlo.

El artista Arístides Scelzi presentará el Taller de Cajón Peruano, y luego llegará el Taller de Hip Hop de Edu Quintana junto al grupo Panteras J. También participarán el Taller de Ballet de Pablo Ayala, la agrupación Impulso con su propuesta de jazz tradicional, y Camila Herrera con una coreografía de danza clásica.

Más tarde, el Taller de Reggaetón de Edu Quintana presentará a Sur Caliente, seguido por Herencia Viva, del Taller de Juventud. Subirá luego la banda de rock alternativo Chica Rubia, y nuevamente Camila Herrera con una pieza de danza clásica. Desde Recreo, Wendy Muñoz aportará su talento en canto, mientras que Impulso regresará al escenario con una performance de danza urbana.

Continuará el Taller de Folklore “Identidad Baila”, dirigido por Marcelo Bustos; el grupo Hip Hop Dojo J de Edu Quintana; y una nueva presentación de Herencia Viva, del Taller de Juventud.

La noche seguirá con la banda Neltuma, seleccionada en el Tremn Tahuen; Franco y su Conjunto; y Leo Peloc. El cierre estará a cargo de DJ Colo, quien pondrá ritmo al final de la jornada.

Finalmente, el domingo...

Después del desfile, aproximadamente a las 19, se dará inicio al espectáculo en el escenario principal con la presentación de la Academia de Baile Shardo. Posteriomente, desplegarán su talento las acróbatas aéreas Emma Bravo, Milagros Figueroa, Ágata Painenao, Julieta Coggiola, Juana Ureta, Mariano Solange, Kiara Navarro, Verónica Navarro, Diana Jordan y Julieta Speranza.

Luego será el turno de la banda Desplazados, liderada por Nicolás González; seguida por Allegra Bossio, quien presentará su propuesta de arte escénico del proyecto Recreo. Más tarde, subirá al escenario el Taller de Folklore “Flor del Sur”, coordinado por Gastón Muñoz.

También se presentarán Malena Roa Guevara (canto), la Compañía de Danzas de Neuquén, y Ramiro Colihuinca (armónica), en representación de Recreo. El artista Juan Esteves, voz seleccionada del Tremn Tahuen, ofrecerá su interpretación vocal.

Continuará el Taller de Tango “Encuentro”, dirigido por Laura García; seguido por la banda La que Suena, la agrupación Los Primos —también seleccionada en el Tremn Tahuen— y el cierre musical estará a cargo de la banda La Buena.