El Club Cipolletti apuesta al vóley con un proyecto a largo plazo

El Capataz de la Patagonia cuenta con otras seis disciplinas deportivas y el vóley era una de las consultas más frecuentes por los padres allegados a la institución. Tantos fueron los interesados que se volvió una exigencia para el Club. “La incorporación del voleibol a nuestro club marca un hito importante en nuestro compromiso de promover la actividad física y el espíritu deportivo en la ciudad. Queremos brindar a nuestros jóvenes una oportunidad para participar en una disciplina emocionante, desarrollar habilidades y forjar relaciones duraderas en un entorno amigable”, enunció el comunicado oficial.

Cipolletti eligió a un experimentado en la materia para comenzar con un ambicioso proyecto de cara al futuro, apuntando al crecimiento deportivo y la inclusión de jugadores albinegros a los seleccionados rionegrinos. “Mi idea es arrancar desde cero, armar un trabajo de largo tiempo, de unos 4 o 5 años. La idea es que nenas y nenes se inserten en las competencias federativas de la provincia. Que crezcan de modo que lleguen a las selecciones de la provincia también. Vamos a seguir dos caminos, el vóley recreativo y la formación”, sostuvo el profesor.

image.png

Devia está ligado al vóley desde 1974 cuando fue jugador en San Antonio Oeste y Neuquén. Más tarde se volcó al estudio del profesorado y desde 1982 siguió de cerca las competencias regionales y provinciales.

El éxito fue rotundo en este comienzo de la disciplina en Cipo. En la primera clase se sumaron más de 70 alumnos y son más de 40 los interesados que quedaron en lista de espera. “Las edades van desde los 8 años hasta los 18. Previo a arrancar había 76 interesados. Con que 10 fueran la primera clase para nosotros iba a ser un gran logro, pero entre todas las edades superamos lo esperado. Con esta situación, no vamos a parar en las vacaciones de invierno”, amplió Devia.

El profe no está trabajando solo en este nuevo proyecto deportivo bajo el manto Albinegro. Su gran compañero en esta aventura es Juan Emanuel Rivas, alumno de la UFLO. “Lo conocí en un curso y me pareció un chico bueno, sincero y con muchísimas ganas de trabajar. Él no tuvo la oportunidad de jugar y está con muchas ganas de aprender. A ese tipo de personas también quiero formar y sumar al cuerpo de profesores. Me gustaría que se suman estudiantes del profesorado, no importa de cual universidad”, concluyó.

Nota por Juan Pablo Andrez