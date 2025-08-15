Juntos Defendemos Río Negro presentó en sociedad a sus candidatos de cara a las elecciones

Fue en un acto que convocó a más de mil personas. "Son los únicos que van a representar genuinamente a los rionegrinos en el Congreso de la Nación", dijo Weretilneck .

En un multitudinario acto convocado por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, Juntos Defendemos Río Negro inició su marcha de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El encuentro, que reunió a más de mil personas en el cámping de la Asociación Mutual Empleados de Comercio, fue el escenario para la presentación formal ante los vecinos de los candidatos de dicho espacio político.

La lista está integrada por Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar como candidatos a senadores nacionales; y el barilochense Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse como aspirantes a diputados nacionales.

Cuentan con el respaldo de 30 de los 39 intendentes de la provincia

Las nómina de candidatos representan a todas las regiones de la provincia, reflejando el carácter federal e integrador del proyecto de Juntos Defendemos Río Negro. Este espacio cuenta además con el respaldo de 30 de los 39 intendentes e intendentas de la provincia, lo que garantiza una amplia representación territorial y política.

El acompañamiento de los jefes y jefas comunales, que trabajan a diario junto a los vecinos de sus localidades, refuerza el valor de la cercanía con la gente que caracteriza a Juntos Defendemos Río Negro.

En su mensaje de bienvenida, el anfitrión Walter Cortés destacó los valores del proyecto de JDRN, subrayando la importancia de estar al lado de la gente para dar respuestas a sus necesidades cotidianas, reafirmando así el verdadero sentido de la vocación de servicio en la política.

A su turno, el gobernador Alberto Weretilneck agradeció la convocatoria y llamó a los barilochenses a acompañar a los candidatos de Juntos: “Son los únicos que van a representar genuinamente a los rionegrinos en el Congreso de la Nación, sin recibir órdenes de jefes políticos desde Buenos Aires”.

“Walter Cortés representa el orgullo barilochense de trabajar por los barilochenses. Nosotros representamos el orgullo rionegrino, ese que nos hace tan grandes. Y estos hombres y mujeres que llegarán al Congreso de la Nación son el más fiel reflejo de ese orgullo rionegrino y tienen un solo compromiso: con nuestra provincia”, expresó.

Alberto Weretilneck 3.jpg “Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática", resaltó el gobernador rionegrino. Gobierno Río Negro

“Ellos son los únicos que defenderán los intereses de Río Negro y de sus vecinos. Porque el compromiso de nuestros contrincantes está en responder a las órdenes de Cristina o Karina desde Buenos Aires. Nosotros no vamos a permitir que el centralismo porteño siga dándole la espalda a nuestra provincia, que nos quiten lo nuestro, que por su culpa los rionegrinos sigan teniendo accidentes en rutas destruidas, que se mantengan los recortes en salud, en medicamentos y educación. No seremos ni opositores ni oficialistas: seremos, simplemente, la expresión de la defensa de Río Negro”, finalizó