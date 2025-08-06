Alberto Weretilneck presentó su alianza electoral para las legislativas de octubre: "Juntos Defendemos RN"

El frente liderado por JSRN suma a la UCR, el ARI y partidos locales. Aseguran que apuntan a consolidar una representación federal en el Congreso, lejos de las órdenes de Milei o Cristina.

Con el gobernador Alberto Weretilneck a la cabeza y con un fuerte discurso centrado en la autonomía política y la defensa de los intereses provinciales frente al centralismo porteño, el oficialismo rionegrino lanzó este miércoles en Cipolletti la alianza “Juntos Defendemos Río Negro” (JDRN) , que reúne a Juntos Somos Río Negro, la UCR, la Coalición Cívica ARI y otras fuerzas políticas provinciales y vecinales. El objetivo declarado es construir una representación “auténtica” en el Congreso de la Nación.

Weretilneck , presidente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), compartió la mesa con los candidatos a senadores nacionales Facundo López, Andrea Confini y Mabel Yauhar, y con el postulante a diputado nacional Juan Pablo Muena.

“Esta no es una elección más”, advirtió Weretilneck al abrir el acto. “Es el momento de decidir si queremos legisladores que defiendan a los rionegrinos o que respondan a los mandatos de Karina, Javier o Cristina . Nosotros elegimos defender, no obedecer”, afirmó, en clara alusión a los liderazgos nacionales de La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Según se explicó, la conformación del frente JDRN nace de un trabajo territorial y no de pactos cerrados en Buenos Aires. “Es una construcción que surge desde nuestra tierra, desde el orgullo rionegrino, con partidos que tienen los pies en la provincia y la mirada puesta en el futuro”, sostuvo el mandatario.

Alberto Weretilneck Juntos defendemos Rio Negro

Quiénes integran el frente

Además de JSRN, UCR y ARI, el nuevo frente suma al Movimiento Patagónico Popular (MPP), Renovación y Desarrollo Social (REDES), Igualdad, Todos por Ramos, Compromiso con Regina, Todos Juntos por Pomona, Avancemos Cinco Saltos, Generación 3 de Octubre (3G), el Partido Unión y Libertad (PUL) y Todos Somos Oro.

Con esta amplitud, buscan fortalecer una opción electoral que no responda a estructuras nacionales. “Nuestros candidatos no dependerán ni de Milei ni de Cristina”, se remarcó durante la presentación.

Críticas al centralismo y reclamos por inversión

En su discurso, Weretilneck también apuntó contra el abandono nacional en obras e infraestructura. “No puede ser que Buenos Aires concentre los recursos y no se haga cargo de nada. No vemos inversión en rutas, ni en transporte. Solo vemos cómo se deterioran los caminos que usa nuestra producción y nuestras familias”, expresó, y advirtió que ese abandono “cuesta vidas”.

Al mismo tiempo, destacó el rol del Estado provincial frente a la ausencia nacional: “Cuando la Nación se borra, la Provincia aparece para garantizar derechos. Lo hacemos con obras, con salud, con educación, con seguridad y con trabajo”.

Embed JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO



Hoy estamos sentando las bases del Río Negro de las próximas décadas. Un Río Negro con nuevas inversiones: minería, gas y petróleo. Pero también una provincia que cuida lo que siempre estuvo: fruticultura, ganadería y pesca. Un Río Negro que exige… pic.twitter.com/gpMzKaI4x9 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) August 6, 2025

Camino a octubre

El gobernador cerró el acto con un llamado a militar la propuesta en todo el territorio: “Estamos sembrando el futuro. No se trata solo de exigir. Se trata de hacer. La defensa de Río Negro empieza con el voto en las elecciones legislativas del 26 de octubre”.

Juntos Defendemos Río Negro se presenta así como la apuesta del oficialismo para afianzar su proyecto político y disputar bancas en el Congreso sin intermediaciones partidarias externas.

Se renuevan varias bancas rionegrinas en el Congreso

Los ciudadanos rionegrinos tendrán una participación clave en estas elecciones, ya que deberán renovar dos bancas en la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).

En la Cámara Alta, Río Negro también experimentará cambios importantes, ya que se renovarán las tres bancas ocupadas por Martín Doñate y Silvina García Larraburu, ambos del Frente de Todos, y Mónica Esther Silva, de Juntos Somos Río Negro.