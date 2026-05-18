Bariloche: Alberto Weretilneck prometió justicia por el asesinato del comerciante

El gobernador Alberto Weretilneck se solidarizó con la familia del comerciante y aseguró que a los asaltantes "los vamos a encontrar y van a terminar en prisión”.

Bariloche continúa conmocionada tras el asesinato de un comerciante de 65 año s en un intento de asalto , del que se defendió a tiros. Ante la repercusión del caso, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , expresó públicamente su solidaridad con la familia y brindó precisiones sobre el avance de las investigaciones.

El mandatario provincial enfatizó el despliegue que se está realizando para identificar , detener y poner tras las rejas a todos los responsables del asesinato. Enérgico en sus declaraciones, el gobernador de Río Negro afirmó: “No vamos a permitir que delincuentes alteren la tranquilidad. Los vamos a encontrar y van a terminar en prisión” .

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que por el hecho hay una persona demorada . Al ser identificada, se constató que el sospechoso registra un pedido de captura vigente por hechos delictivos anteriores, emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut .

A raíz de este hallazgo, el Gobierno Provincial ya inició un intercambio formal de información con las autoridades de la vecina provincia patagónica para actuar en consecuencia y lograr dar con el paradero del resto de la banda que participó en el asalto.

Patrullero Bariloche La Policía de Bariloche investiga el hecho en el que falleció un vecino de un balazo. Policía Río Negro

Uno de los puntos neurálgicos en el análisis del gobernador fue la problemática que representa la migración delictiva hacia los centros urbanos de la provincia. Alberto Weretilneck señaló que el ingreso a Río Negro de personas con antecedentes en otras jurisdicciones representa un desafío adicional y complejo para las fuerzas de seguridad locales.

Al tratarse de malvivientes que no se encuentran bajo el seguimiento de la Policía de Río Negro ni del Poder Judicial local, el mandatario advirtió de manera directa sobre la complejidad de la situación: “Nos cambia el escenario”.

La búsqueda de los autores del asesinato

Para hacer frente a esta realidad en Bariloche, el gobernador destacó la importancia del trabajo articulado que se viene coordinando tanto con el Municipio como con las Juntas Vecinales. Según subrayó, la prevención del delito requiere de “una conjunción de esfuerzos”, un esquema que involucra de forma directa el equipamiento, la capacitación, la incorporación de nuevo personal, el uso de tecnología y la participación activa de la comunidad.

En ese sentido, Weretilneck remarcó que la inversión en herramientas tecnológicas será una clave indispensable para fortalecer tanto las tareas de prevención como la investigación del delito en la región. Entre las medidas principales a profundizar, detalló la implementación de cámaras de seguridad, lectoras de patentes en puntos estratégicos y la digitalización de imágenes, recursos fundamentales para el esclarecimiento rápido de hechos complejos.

El asesinato del comerciante

La Policía de Río Negro investiga un hecho de sangre ocurrido en una vivienda de Bariloche, donde un conocido comerciante fue herido de un balazo y falleció horas más tarde en un establecimiento médico al que había sido trasladado para recibir asistencia.

El incidente, en el que se habría registrado un cruce de disparos, se registró el domingo alrededor de las 20:30 en un domicilio ubicado en la calle Santiago Albarracín casi Sarmiento, en la zona céntrica de la ciudad.

Una versión indica que la víctima, de 65 años de edad, se encontraba en su casa cenando junto a su esposa y cuatro delincuentes armados habrían irrumpido tras violentar la puerta con la intención de asaltarlos.

Miguel Elías, propietario de una distribuidora— tomó un arma de fuego y disparó contra los intrusos, quienes a su vez también le respondieron a balazos, hiriéndolo en la zona abdominal.