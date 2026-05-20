Unter abordó al gobernador Alberto Weretilneck tras un acto: cómo fue el cruce

Docentes de Unter entregaron un petitorio al Gobernador en Fernández Oro y reclamaron salarios y mejoras edilicias. El mandatario admitió que los $2 millones que solicitan "no se puede pagar".

El gobernador, Alberto Weretilneck fue abordado por representantes de Unter que le entregaron un nuevo petitorio con demandas inconlusas.

En el marco de los festejos por el aniversario de Fernández Oro , un momento de celebración institucional derivó en un cruce directo entre representantes del gremio docente Unter y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck en medio del conflicto salarial en Educación.

Tras el acto protocolar y el desfile que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, la seccional Fernández Oro–Allen del sindicato se acercó al mandatario para entregarle un petitorio y plantear una serie de reclamos que, según indicaron, llevan tiempo sin respuesta.

El intercambio se produjo en un contexto de creciente malestar del sector docente, que viene advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades edilicias en distintos establecimientos educativos de la región. Entre los puntos centrales del reclamo, los representantes sindicales insistieron en la necesidad de una recomposición salarial que contemple el costo de vida actual, la mejora de las condiciones de infraestructura escolar y la participación activa de la ministra de Educación, Patricia Campos , en las negociaciones paritarias.

ECP UNTER (10) La seccional Fernández Oro - Allen, abordó al Gobernador y volvió a solicitar recomposición salarial y soluciones a problemas edilicios. Estefania Petrella

Reclamos por infraestructura y crecimiento demográfico

Uno de los ejes que marcó el planteo sindical fue la situación edilicia en escuelas de Fernández Oro y Allen. Según expresaron, el crecimiento poblacional impulsado por la llegada de nuevas familias a la zona no fue acompañado por una expansión adecuada de la infraestructura educativa.

“Hay escuelas que están funcionando en aulas tráiler, con problemas edilicios que venimos denunciando desde hace tiempo”, señalaron durante el diálogo con el gobernador. En ese sentido, remarcaron que la demanda educativa supera la capacidad actual de los edificios, lo que repercute directamente en la calidad de la enseñanza y en las condiciones laborales de los docentes.

Además, mencionaron que estas problemáticas no son aisladas, sino que forman parte de un escenario más amplio que incluye deficiencias en mantenimiento, falta de inversión sostenida y demoras en respuestas por parte de las autoridades educativas.

aniversario fernandez oro El encuentro se dio en el marco de los festejos por el 95° aniversario de Fernández Oro.

Salarios, paritarias y tensión con el Gobierno

El reclamo salarial fue otro de los puntos más sensibles del intercambio. Desde Unter reiteraron que la propuesta del Gobierno provincial resulta “claramente insuficiente” y que los ingresos docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, continúan planteando la necesidad de cobrar un mínimo de $2 millones.

En ese marco, cuestionaron lo que consideran una “extorsión” en el ámbito paritario. Según explicaron, algunas definiciones vinculadas a políticas educativas —como la implementación de propuestas de formación docente impulsadas por el propio gremio— quedarían supeditadas a la aceptación de la oferta salarial.

“Estamos pidiendo el IPC mensual de esta región y que se habiliten espacios de formación que no implican gasto para el Estado, porque son sostenidos con recursos del sindicato”, argumentaron. A su vez, reclamaron que estas discusiones se den en ámbitos formales y no en situaciones circunstanciales, como ocurrió durante el acto aniversario.

También insistieron en la necesidad de que la ministra de Educación participe en las paritarias, señalando que hasta el momento no han sido recibidos ni han obtenido respuestas concretas a sus planteos.

Unter vs weretilneck El encuentro entre dirigentes de Unter y el gobernador Alberto Weretilneck. Gentileza: Unter.

La respuesta del gobernador a Unter

Ante los reclamos, Weretilneck reconoció las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores, pero marcó límites en función de las posibilidades financieras de la provincia. “Yo comparto que la plata no alcanza. No cuestiono la necesidad de ganar más. A nadie le alcanza”, expresó el mandatario durante el intercambio.

Sin embargo, fue claro al señalar que existe una diferencia entre reconocer esa realidad y poder afrontarla desde el Estado. “De ahí a que lo podamos pagar, esa es la diferencia”, "los $2 millones no los puedo pagar", sostuvo, al tiempo que remarcó que la administración provincial debe manejarse con criterios de sustentabilidad fiscal.

El gobernador también fue interpelado por la falta de respuestas institucionales y por la ausencia de canales de diálogo efectivos. Desde el gremio solicitaron un compromiso concreto para ser recibidos en una reunión formal, donde puedan exponer en detalle la situación del sistema educativo y avanzar en posibles soluciones.

El conflicto entre el Gobierno provincial y el sector docente continúa abierto y sin una resolución cercana. A las demandas salariales se suman reclamos estructurales que abarcan desde infraestructura hasta condiciones de trabajo, pasando por el funcionamiento de organismos vinculados al sistema educativo y la cobertura de salud.