Colegios y escuelas de Cipolletti con baños clausurados y problemas de cloacas

“Es una vergüenza, nadie se hace cargo”, denunciaron estudiantes de la ESRN 89 de Cipolletti. Unter difundió imágenes del estado edilicio.

La situación edilicia de varias escuelas secundarias de Cipolletti volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de reclamos impulsados por el gremio docente Unter y visibilizados por estudiantes a través de redes sociales. Las denuncias apuntan principalmente al estado crítico de los sanitarios , la falta de mantenimiento y la ausencia de soluciones definitivas por parte del Consejo Escolar local .

Uno de los casos más resonantes es el de la ESRN 89 “Manuel Belgrano” , donde semanas atrás estudiantes realizaron una sentada para exigir mejoras urgentes en el edificio. La protesta surgió tras reiterados pedidos elevados por docentes y el equipo directivo, sin respuestas concretas.

Si bien tras la medida representantes del Consejo Escolar se acercaron a dialogar y prometieron un plan de obras, lo cierto es que, según denuncian, las soluciones aplicadas hasta el momento son parciales y no resuelven el problema de fondo.

Escuela Manuel Belgrano Cipolletti (1).png Baños y deficiencias edilicias, son denunciadas por estudiantes y docentes de la ESRN N° 89 Manuel Belgrano. LM Cipolletti

Baños colapsados y matrícula numerosa

Actualmente, en el baño de mujeres de la ESRN 89 hay seis inodoros, pero solo dos están en funcionamiento, mientras que los otros cuatro permanecen clausurados. En los sanitarios de varones se repite una situación similar. Esta disponibilidad resulta insuficiente para una institución que cuenta con más de 700 estudiantes, distribuidos en 28 cursos entre los turnos mañana y tarde, a lo que se suma la comunidad educativa del CEM 74 en horario nocturno.

A este escenario se suma una pérdida de agua que genera humedad en la base de los baños, lo que anticipa un posible agravamiento de la infraestructura si no se interviene de manera urgente.

El malestar no solo se expresó en las aulas. A través de redes sociales, alumnas del establecimiento decidieron hacer público el problema. “Paso a comentarles la situación que estamos pasando las chicas en el baño de mujeres del colegio Manuel Belgrano 89. De los seis baños que hay solamente funcionan dos. Los demás están clausurados hace más o menos una semana. Es una vergüenza, nadie se hace cargo ”, señalaron en una publicación que rápidamente se viralizó.

En el mismo mensaje, agregaron: “Toca el timbre y se llena, muchas no alcanzan a pasar. Ayúdennos a solucionar el inconveniente compartiendo la publicación”. El testimonio refleja no solo la falta de infraestructura, sino también el impacto cotidiano que esto tiene en la dinámica escolar.

Video UNTER baños ESRN 89 Cipo

Otros establecimientos en situación crítica

La problemática no es exclusiva de la ESRN 89. Desde Unter advirtieron que la ESRN 120 atraviesa un escenario similar o incluso más complejo. Según detallaron, allí se registran baños de docentes clausurados, sanitarios para estudiantes con discapacidad fuera de servicio y múltiples inodoros inutilizados tanto en los sectores de varones como de mujeres.

Además, denunciaron la falta de matafuegos, ausencia de placas en cielorrasos, filtraciones en techos y paredes ennegrecidas por el hollín de calefactores, lo que representa un riesgo para la salud de estudiantes y trabajadores. A esto se suma una cañería rota en el patio que lleva semanas sin reparación, generando un derroche constante de agua potable.

Desde el gremio sostienen que las respuestas del Consejo Escolar han sido “incompletas” y basadas en “parches” que no resuelven las falencias estructurales. En ese sentido, remarcaron que garantizar condiciones de higiene y seguridad es una obligación del Estado, tal como lo establecen normativas vigentes como la Resolución 146/94 y las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Posteo redes sociales alumnas escuela manuel belgrano Publicación en redes sociales de estudiantes del establecimiento. (Captura Instagram)

Estudiantes se organizan y crece el conflicto

En este contexto, estudiantes de distintas escuelas secundarias de Cipolletti convocaron a una reunión para este jueves, con el objetivo de debatir acciones que permitan visibilizar el deterioro edilicio y exigir respuestas concretas.

Desde Unter señalaron que la problemática edilicia comienza a entrelazarse con otros reclamos del sector educativo, como la cuestión salarial, en un escenario de creciente tensión.

“La falta de respuesta también constituye una forma de violencia que atraviesan diariamente estudiantes y trabajadores”, indicaron desde la organización sindical.

Problemas de cloacas y de comunicación

Los colegios secundarios no fueron los únicos que tuvieron problemas durante la semana en Cipolletti. La Escuela Primaria 53 tuvo que suspender la actividad por problemas de cloacas, una falla que se repite año tras año y cuesta días de clases al establecimiento céntrico.

La situación desnudó, además, otra falencia que genera malestar en la comunidad educativa. Los avisos de suspensión o actividad normal, que dependen del Consejo Escolar llegan sobre la hora de ingreso, especialmente del turno tarde.

El martes, por ejemplo, las autoridades de educación estiraron la decisión hasta el mediodía, avisando a los directivos de la primaria que suspendieran la jornada a las 11:50. Sin embargo, a las 13:15, 15 minutos antes del horario de ingreso, dieron marcha atrás y anunciaron que había clases con normalidad.

Muchos padres ya no tenían posibilidad de llegar a la escuela, por lo que la jornada se desarrolló con gran ausentismo. Desde Educación justifican las demoras en la necesidad de abrir las escuelas. Sin embargo, en la práctica se generan mayores complicaciones, teniendo en cuenta que en ocasiones ocurre de manera inversa: se anuncia que hay clases y se decide suspender cuando los alumnos están por ingresar.