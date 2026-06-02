After Trail: la innovadora propuesta que combina deporte, gastronomía y solidaridad a beneficio de merenderos

La iniciativa propone una carrera de 10k, una charla de nutrición y un cierre al atardecer con un Dj con una entrada que será destinada a los comedores de Cipolletti y Neuquén.

El evento solidario consistirá en una carrera de 10 km, con circuitos de 3 km y una estación de hidratación y degustación de productos de las marcas organizadoras.

Una charla casual entre amigos comenzó la gestación del evento solidario "Huellas Solidarias" para unir las pequeñas acciones de la comunidad del deporte y organizar una carrera con fines solidarios destinada a reunir donaciones para comedores y merenderos de Cipolletti y Neuquén . Se trata de una propuesta que combinará una carrera de 10k , una charla sobre nutrición deportiva, una degustación de productos gratuita y un cierre al atardecer musicalizado por un Dj.

La actividad se realizará el próximo sábado 13 de junio a partir de las 16 y se extenderá hasta las 19 horas, en la chacra Canelo , ubicada en Rogelio Segovia 1200 sobre la Ruta 151, Cipolletti . El objetivo es organizar una gran acción comunitaria que canalice la ayuda de la comunidad del deporte, con la convocatoria de runners y activistas de la actividad física.

La inscripción a la carrera de 10k será gratuita y se realizará mediante un formulario online con el siguiente link: https://forms.gle/Seh6xt9zwXkjf8N77. La iniciativa solidaria propone la donación de alimentos no perecederos , ropa de abrigo y demás elementos como frazadas y sábanas destinados a los merenderos y comedores. La iniciativa apunta a reunir los elementos de abrigo para que más familias pasen un invierno sin frío.

“After trail busca transformarse en un encuentro anual donde el deporte sea la excusa para unir personas, generar comunidad y ayudar. Porque correr también puede ser una forma de acompañar”, expresó Robert Zapata, uno de los organizadores del evento benéfico.

Senderos - Parque Norte (1) La comunidad del deporte creció mucho en los últimos años, consolidándose con eventos sociales. Claudio Espinoza

Es la primera edición de la propuesta impulsada por Canelo, Enimeros, Marimenuco Run y Nex Patagonia, consiste en unificar las acciones de la comunidad de corredores, deportistas y fanáticos del movimiento para crear una acción en conjunto que tenga un verdadero impacto con las donaciones que entregarán a un comedor de Cipolletti y un merendero de Neuquén capital.

"Un evento pensado para compartir entre running teams, familias y amigos, en un ambiente relajado, natural y completamente gratuito. La idea es demostrar que la comunidad del trail running puede generar un impacto real y estar presente cuando más se necesita, especialmente de cara al invierno", indicó Zapata.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 10.27.56 La inscripción a la carrera es gratuita, pero para participar se solicitan donaciones de alimentos no perecederos y ropa de abrigo.

Cada sponsor aporta su conocimiento y productos a favor de una causa solidaria

Uno de los sponsors, Marimenuco Run aportará su conocimiento en logística del deporte, con la definición de la carrera en 10 k, sin clasificación de los competidores y con un recorrido totalmente marcado. El circuito estará compuesto por bucles de 3 km, permitiendo que cada participante realice 1, 2 o 3 vueltas según su capacidad y energía.

Una vez finalizado el circuito deportivo, los participantes serán parte de un espacio de recuperación e hidratación. El evento ofrecerá agua, café, mates, jugo nutritivos y habrá una degustación gratuita de yogurt griego de Enimeros junto a otros alimentos nutritivos como frutas y frutos secos, panificados y otros productos de Canelo.

Senderos - Parque Norte (7) Correr en las bardas de Río Negro y Neuquén, una actividad que gana adeptos. Claudio Espinoza

Una acción amplificadora de ayuda

Además de la actividad deportiva, la jornada contará con música, sorteos y un espacio para compartir entre la comunidad runner. El cierre estará a cargo de un Dj que musicalizará la jornada al atardecer y finalizará con sorteos. Todos los participantes que participen de la carrera solidaria recibirán un voucher de la marca Enimeros, de Canelo, MMRUN y la bolsa oficial de MMRUN 2025.

La intención es generar un punto de encuentro entre los amantes del deporte de Cipolletti y Neuquén, para unificar los aportes solidarios de cada una de las personas que participan de las carreras y eventos deportivos y canalizarlas en una gran acción en conjunto que impacte en una donación masiva de alimentos, ropa de abrigo y todo lo necesario para los sectores más vulnerables.