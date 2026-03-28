Un fin de semana a puro deporte en Cipolletti: básquet, handball y canotaje

Este sábado de disputará el Torneo Desafío Patagónico en handball y Torneo de la Asociación del Alto Valle y Neuquén en Básquet. Los deportistas del canotaje realizarán una bajada por el río Negro

Los deportistas del canotaje realizarán una bajada desde el botero municipal de Cipolletti hasta la Reserva Natural Puerto Viejo de Fernández Oro.

Cipolletti vivirá un fin de semana a puro deporte con propuestas de handball, canotaje y básquet que convocarán a participantes de toda la región. Los encuentros tendrán lugar en el Complejo Deportivo Municipal y los deportistas del remo realizarán una bajada por el río Neuquén.

El handball será el protagonista de la tercera edición del Torneo Desafío Patagónico . La competencia comenzará el sábado 28 y se extenderá hasta el domingo 20 en el Complejo Deportivo Municipal. Contará con la participación de equipos de Río Negro y Neuquén, con categorías menores, cadetes, juveniles y mayores .

La actividad comenzará a las 11 del sábado y a las 12 del mediodía del domingo 29 de marzo, la entrada general tendrá un valor de 2.000 pesos .

Los deportistas del remo realizarán una bajada por el Río Negro

El canotaje tendrá su espacio el sábado desde las 10 con una bajada organizada por la Escuela Municipal junto a instituciones provinciales y locales. El recorrido iniciará en el botero municipal de Cipolletti hasta la Reserva Natural Puerto Viejo de Fernández Oro.

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Se trata de una propuesta deportiva con un enfoque ambiental que busca reconocer y poner en valor el “Sauce Criollo”, una especie nativa de los valles irrigados.

En el caso del básquet, el domingo 29 se disputará una nueva fecha del Torneo de la Asociación del Alto Valle y Neuquén. La Escuela Municipal jugará como local en el Complejo Deportivo Municipal y enfrentará al Centro Español en distintas categorías formativas. Los partidos se jugarán a las 10 en U11, a las 12 en U21 y a las 14 en U13.

Las distintas disciplinas contarán con la participación de clubes, escuelas y organizaciones de la región. Las actividades que se desarrollarán durante el fin de semana buscan fortalecer el deporte local y promover la integración entre ciudades vecinas.