Cipolletti se llena de deporte: comenzó el Congreso de Actividad Física con más de 600 participantes

Profesores, estudiantes, kinesiólogos y médicos de toda la región participan del encuentro que se realiza en el marco de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti. Todo lo que tenés que saber.

Las actividades continuarán durante hoy y mañana viernes en el Teatro del CCC y el Complejo Deportivo Municipal.

Con una convocatoria que superó todas las expectativas, más de 600 profesionales, estudiantes y especialistas participaron este jueves 5 de marzo del acto inaugural del 10° Congreso de la Actividad Física , un evento que ya se posiciona como uno de los encuentros más importantes de la región en materia de deporte, salud y educación.

El congreso se desarrolla en el marco de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti y reúne a profesores, licenciados en educación física, kinesiólogos, médicos y estudiantes que buscan actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y proyectar nuevas herramientas para el desarrollo de la actividad física en la comunidad.

Las actividades continuarán durante hoy y mañana viernes en dos espacios de la ciudad:

Teatro del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57)

Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut, Saavedra 260)

La apertura oficial estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, la presidenta del Concejo Deliberante Karina Álvarez, el director general de Deportes Leandro Domini, junto a autoridades provinciales y municipales.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el espectáculo de tango de Florencia Ruffato y Gabriel Roga, campeones interprovinciales, quienes deslumbraron al público con una interpretación del tango “Encanto Rojo”.

Reconocimiento a quienes hicieron historia en la Corrida

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a profesores, licenciados y trabajadores municipales que han sido parte fundamental de la organización y la historia de la tradicional corrida de la ciudad.

image

Recibieron un reconocimiento especial: Mario Di Franco, Liliana Artolla, Rubén Gatti, Patricia Campos, Juan José Castro, Víctor Aubert, Mariano Fernández y Víctor Pavia.

“Tuvimos que ampliar los cupos”

El director general de Deportes, Leandro Domini, destacó el fuerte interés que generó el congreso.

“El objetivo del Congreso es formar a las futuras generaciones, o a quienes hoy están formando a nuestros ciudadanos. Tuvimos que ampliar la oferta de cupos por la demanda que hubo, y eso reconforta porque habla de la importancia de estas propuestas”, expresó.

Referentes nacionales y regionales

Durante las dos jornadas participarán destacados especialistas del país y la región como:

Santiago Kweitel (Buenos Aires)

Darío Cappa (Mendoza)

Mario Di Santo (Córdoba)

Gastón García (Mendoza)

Gerónimo Martínez (General Roca)

Guadalupe Gorriti (Viedma)

Gianina Montenegro (Río Negro)

Fabián Leguizamón (Lamarque)

Víctor Gross (Cipolletti)

Sasha Aviles (Cipolletti)

Pablo Fernández (Choele Choel)

Daniel José De Vita (Cipolletti)

Vanesa Valenzuela (Neuquén)

Mora Suazo (Neuquén)

Salud, escuela y nuevas metodologías

El licenciado Gastón García, antropometrista de criterio, abrió el cronograma con una charla centrada en la condición física vinculada a la salud y la evaluación en el ámbito escolar.

Según explicó, el objetivo es promover hábitos activos y saludables en estudiantes, mediante procesos sistemáticos de evaluación e intervención pedagógica que mejoren la calidad de vida.

Por su parte, el profesor Víctor Gross presentará una innovadora propuesta para llevar disciplinas de circo a las escuelas, incorporando actividades como malabares, zancos y manipulación de objetos.

“La idea es brindar herramientas básicas para que los docentes puedan incorporarlas en las clases. Esta interacción es muy importante porque uno se actualiza y refresca contenidos”, señaló.

Con una participación récord y una agenda cargada de experiencias, capacitaciones y nuevas miradas sobre el movimiento y la salud, el Congreso de la Actividad Física de Cipolletti vuelve a consolidarse como un espacio clave para pensar el futuro del deporte y la educación física.