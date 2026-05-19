El plan "Cipo más LED" llega a San Jorge con una intervención integral

Más de 450 luminarias serán intervenidas desde este semana. El plan apunta a culminar el 2026 con la totalidad de la ciudad con nueva iluminación.

Cipolletti avanza en el recambio de luminarias led en barrios de la ciudad.

El plan de modernización del alumbrado público en espacio verde general paz continúa avanzando y suma un nuevo frente de obra. Desde este martes, el barrio San Jorge comenzó a ser intervenido con el recambio integral de luminarias a tecnología LED, una iniciativa que forma parte del programa “ Cipo más LED ” y que apunta a mejorar la eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó desde la Secretaría de Obras Públicas, el cuadrante de trabajo en San Jorge estará delimitado por las calles Santa Cruz, Jujuy, Río Gallegos y Ferrere. En ese sector se instalarán un total de 465 nuevas luminarias LED, lo que permitirá renovar por completo el sistema de alumbrado público en una zona residencial clave.

El inicio de los trabajos también abarca arterias como San Rafael, Rivadavia, Ushuaia y Santa Cruz, donde las cuadrillas comenzaron con el recambio de equipos tradicionales por tecnología de bajo consumo. Este tipo de intervención no solo mejora la calidad de la iluminación nocturna, sino que también reduce significativamente el consumo energético y la necesidad de mantenimiento, dos aspectos centrales en la planificación urbana actual.

iluminacion led cipo El plan apunta a culminar el 2026 con la totalidad del alumbrado público led.

Más luz, más seguridad

Uno de los principales objetivos del plan es fortalecer la seguridad vial y peatonal. La incorporación de luminarias LED permite una mayor visibilidad en calles y espacios públicos, lo que impacta directamente en la prevención de accidentes y en la percepción de seguridad de los vecinos.

En este sentido, desde el municipio destacaron que el avance del programa es sostenido y progresivo, alcanzando distintos barrios de manera simultánea. Durante esta semana, por ejemplo, también se desarrollan tareas en el barrio San Lorenzo, específicamente sobre calles Formosa y Jujuy, y en la intersección de Blas Parera y Mengelle, donde se realiza la colocación de nuevos equipos lumínicos.

Obras complementarias en la ciudad

El recambio de luminarias no es la única intervención en marcha. En paralelo, el municipio avanza con una serie de obras complementarias que buscan reconfigurar y poner en valor distintos espacios urbanos.

Uno de los proyectos destacados es el desarrollo del Parque Estación Ruta 65, ubicado sobre calle General Paz y Paso de los Libres. Allí se trabaja en el llenado de bases para la futura instalación de infraestructura, en el marco de un espacio verde que propone transformar el entorno del canal mediante superficies aterrazadas y una cortina de álamos que acompañará el recorrido del sendero.

Esta iniciativa apunta a generar un nuevo pulmón verde en la ciudad, integrando paisaje, recreación y circulación, en línea con una planificación urbana que prioriza la calidad ambiental y el uso del espacio público.

espacio verde general paz Comienza en paralelo los trabajos sobre el futuro Parque Estación Ruta 65.

Iluminación para la ciclovía

Otra de las obras en ejecución está vinculada a la ciclovía de calle General Paz, en el tramo que va desde Perón hacia Mosconi. Allí ya comenzaron los trabajos de excavación para la colocación de columnas que sostendrán las nuevas luminarias LED.

El primer tramo de esta intervención abarcará desde Circunvalación Perón hasta Mosconi, donde se instalarán 36 postes con sus respectivos equipos lumínicos. Se trata de una obra clave para mejorar la seguridad de los ciclistas que utilizan diariamente ese corredor, uno de los más transitados de la ciudad.

La iluminación adecuada en este tipo de espacios no solo extiende su uso a horarios nocturnos, sino que también reduce riesgos y promueve una movilidad más segura y sustentable.