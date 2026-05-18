Llega la primera Expo Ambiental a Cipolletti: reciclaje, juegos y una campaña para movilizar a toda la ciudad

Habrá stands, actividades interactivas y una colecta solidaria de residuos reciclables. Participarán más de 400 estudiantes.

La Exposición fue presentada hoy, lunes 18 de mayo, en la sede de Secretaría de Energía de la ciudad. Foto: Gentileza.

Cipolletti se prepara para vivir la primera edición de la Expo Ambiental , un evento que reunirá a instituciones, emprendedores, estudiantes y vecinos con un objetivo común: promover el cuidado del ambiente y generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y la preservación .

La exposición se realizará el martes 9 de junio , de 9.15 a 16.30 , en el Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57 , en el marco del Día Mundial del Ambiente .

La Expo contará con stands de recuperadores de residuos, emprendedores, empresas y vecinos que trabajan en reciclaje, reutilización y reparación de residuos sólidos urbanos .

También habrá productores de alimentos orgánicos y biodinámicos de Cipolletti y ciudades cercanas, quienes mostrarán alternativas sustentables de producción y consumo.

Desde la organización adelantaron que entidades municipales, provinciales y nacionales participarán con juegos y actividades educativas vinculadas al ambiente, la gestión de residuos y el cambio climático.

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Más de 400 alumnos ya confirmaron su participación

Uno de los ejes centrales de la jornada será la participación de estudiantes. Más de 400 alumnos de 4° y 5° grado de escuelas públicas y privadas ya se anotaron para asistir a la propuesta.

Sin embargo, la actividad estará abierta a toda la comunidad y el ingreso será gratuito.

Lanzan una campaña solidaria de reciclaje

Durante la presentación oficial también se anunció una campaña de recolección de papel, cartón y aluminio para reciclar.

Los vecinos podrán acercar los materiales al stand de “Soluciones Integrales del Sur” dentro del Complejo Cultural Cipolletti. Todo lo recaudado tras la venta de esos residuos será destinado a la Cooperadora del Hospital de Cipolletti.

Pidieron que tanto el papel y cartón como los envases de aluminio estén limpios y secos para facilitar el proceso de reciclado.

El ambiente como eje de trabajo conjunto

La actividad es organizada por una Unidad de Gestión integrada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Departamento Provincial de Agua (DPA), el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti.

Durante el lanzamiento, autoridades municipales destacaron el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para impulsar políticas ambientales y fortalecer este tipo de espacios de participación ciudadana.