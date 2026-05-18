Lo atraparon con dos motos robadas y lo condenaron por encubrimiento: Qué pena debe cumplir

Ambos rodados fueron robados de una casa de Cipolletti y fueron hallados desarmados en la casa del imputado. Aceptó su culpa, pero no cumplirá el castigo tras las rejas.

El hombre atrapado con motos robadas fue condenado por encubrimiento y quedará preso en su casa. Los hechos ocurrieron en Cipolletti.

Dos motos propiedad de una vecina y su hijo fueron robadas el 20 de septiembre del año pasado de una casa de Cipolletti. Según precisaron en la denuncia presentada en la Comisaría 4ta, el hecho lo habían cometido cuatro ladrones que ingresaron a su vivienda y se apoderaron de una Motomel 150 CC chopera y una Mondial color negra, además de otros elementos.

La pesquisa desarrollada recabó datos que llevó a los investigadores a que el 14 de octubre siguiente allanaran otro domicilio de la misma ciudad donde secuestraron los dos rodados sustraídos, aunque estaban totalmente desarmados con el faltante de algunas partes.

Como consecuencia, el morador de ese inmueble, identificado como Nicolás Martínez fue acusado de haber recibido o adquirido ambas motos “con conocimiento de su origen delictivo y con ánimo de lucro ”, por lo que quedó imputado por “ encubrimiento por receptación de cosas provenientes de un delito con ánimo de lucro”.

Mientras que el 21 de octubre del mismo año fue detenido y quedó con arresto domiciliario con monitoreo de una tobillera GPS, porque es sostén de hogar.

Juicio abreviado y confesión

En una audiencia realizada a mediados del mes pasado la fiscal Adjunta Yésica Montenegro y el defensor particular Matías Stiep le informaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imponerle una pena de un año de prisión de cumplimiento obligatorio más la declaración de reincidencia debido a que contaba con antecedentes penales. Sucede que en febrero de 2025 había sido condenado a seis meses de prisión efectiva por el delito de “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género”.

Martínez aceptó la propuesta con el castigo establecido, con lo que quedó formalizado que admitía haber cometido el hecho enrostrado. Su defensor Stiep también lo avaló, aunque pidió que la prisión la continúe cumpliendo en su casa, dado que está a cargo de sus dos hijas menores de edad y es su sostén económico y afectivo. El profesional invocó en el requerimiento un informe del Servicio Social Forense.

Queda preso en su casa

El juez Baquero Lazcano aprobó el planteo de las partes y dictó el fallo en los términos señalados. Explicó que no pudieron comprobar que hubiera participado en el robo de las motos y que, en ese marco, se realizó una rueda de reconocimiento de personas que resultó negativa.

De todos modos, agregó el magistrado, quedó involucrado en la investigación que reunió información suficiente para allanar su domicilio, donde aparecieron los rodados desmantelados, que luego fueron reconocidos por los damnificados.

También mencionó como prueba que Martínez se hizo cargo del delito imputado, sin objeciones. En el fallo, el magistrado ordenó que la pena sea ejecutada en la vivienda donde vive el condenado con el seguimiento electrónico satelital, como lo había solicitado el abogado defensor. Agregó a ello que además de ser el responsable de sus hijas, cuenta con la ayuda de sus padres, ambos jubilados, que residen en la vivienda contigua a la suya.