Prevención por monóxido de carbono: el Municipio dicta charlas en escuelas

Con la llegada del frío la región, la Municipalidad de Cipolletti avanzó de forma intensiva con la campaña de prevención orientada a evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono . La iniciativa, que se encuentra a cargo del equipo de Protección Civil, tiene como eje central el dictado de charlas de concientización en diversas escuelas primarias de la ciudad.

El propósito principal es brindar recomendaciones prácticas sobre el uso seguro de los calefactores y transmitir la importancia crucial de ventilar adecuadamente los ambientes durante el invierno , logrando que los más pequeños incorporen estos hábitos y actúen como multiplicadores del mensaje preventivo en sus propios hogares.

Este plan de acción institucional ya se implementó con éxito en numerosos establecimientos educativo s locales, habiendo dictado los talleres pedagógicos en el Colegio Pablo Besson, la Escuela 258, la Escuela 262, la Escuela 293, la Escuela 36, la Escuela 338 y la Escuela 283 . Durante el desarrollo de cada encuentro, el personal municipal complementa las explicaciones técnicas mediante la entrega directa de folletería alusiva diseñada especialmente para el público escolar.

Las autoridades locales confirmaron que las actividades áulicas mantendrán una continuidad estricta a lo largo de toda la semana. De acuerdo con la planificación oficial, las visitas de esta semana serán en la Escuela 53 este lunes; Escuela 258 y Escuela 313, el martes; Escuela 121, el miércoles; Escuela 199 y Escuela 111, el jueves; y la Escuela 294, el viernes.

Medidas preventivas y pautas esenciales para el hogar

De manera complementaria a la labor en las aulas, la campaña municipal refuerza su alcance mediante el reparto presencial de material informativo en distintos barrios de la ciudad, sumado a una permanente difusión de recomendaciones en las redes sociales oficiales de la comuna. Ante el escenario climático actual, desde el Municipio remarcaron que resulta de vital importancia revisar de manera periódica los artefactos a gas y toda la instalación interna de la vivienda exclusivamente a través de un gasista matriculado.

Para garantizar condiciones de seguridad óptimas dentro de los hogares, se deben respetar rigurosamente ciertas pautas de uso cotidiano. Es indispensable verificar que la llama de los artefactos de calefacción presente siempre un color azul uniforme. En el caso de utilizar braseros o estufas a leña, el encendido y el apagado de los mismos debe realizarse obligatoriamente fuera de la casa. Asimismo, bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el horno ni las hornallas de la cocina con el fin de calefaccionar el ambiente.

La correcta circulación de aire constituye otro factor crítico de cuidado, por lo que se exige dejar una puerta o una ventana entreabierta de forma permanente, controlar con regularidad que los respiraderos no estén tapados bajo ningún concepto y ventilar la casa por completo una vez por día.

Respecto al manejo del fuego, se debe evitar estrictamente arrojar materiales plásticos, goma o metales, como así también mantener recipientes con agua sobre la estufa. Por último, resulta fundamental apagar por completo las brasas y llamas antes de ir a dormir. Ante cualquier situación de emergencia, el municipio recuerda que los vecinos deben comunicarse de manera inmediata con la Central al 109.