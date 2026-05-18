El tiempo en Cipolletti: días soleados y noches con heladas intensas

La Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) presentó el reporte del pronóstico extendido para la ciudad de canilla helada hielo.jpg . De acuerdo con los datos oficiales, la semana se caracterizará por una marcada amplitud térmica, con tardes templadas pero con noches donde el termómetro se ubicará bajo cero.

Según el pronóstico del tiempo, sobre el fin de semana se espera un aumento de la nubosidad y fuertes ráfagas de viento en toda la región del Alto Valle.

Este lunes 18 de mayo comenzó con condiciones de cielo completamente despejado. Para el transcurso del día se prevé una temperatura máxima de 18°C , acompañada por vientos provenientes del noroeste a 12 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 18 km/h . Hacia la noche, el cielo continuará despejado, pero se anticipa un descenso térmico abrupto con una mínima de -2°C . El viento rotará hacia el sudoeste a 8 km/h con ráfagas de 11 km/h.

Para el martes 19 de mayo, las condiciones de estabilidad persistirán con un cielo despejado durante las 24 horas. En el horario diurno, la temperatura máxima alcanzará los 16°C. El viento se intensificará levemente desde el sector sudeste a 27 km/h, registrando ráfagas de hasta 40 km/h. Al caer la noche, se espera una temperatura mínima de -1°C, con vientos del este a 15 km/h, ráfagas estables de 15 km/h.

canilla helada hielo.jpg El pronóstico anticipa heladas durante la madrugada en Cipolletti.

El miércoles 20 de mayo mantendrá la tendencia de cielos despejados en la región. Durante el día, la máxima estimada se ubicará en los 15°C, bajo la influencia de vientos del este a 17 km/h y ráfagas de 23 km/h. En la franja nocturna, el frío volverá a consolidarse con una mínima de -2°C. Los vientos continuarán desde el este a 18 km/h, con ráfagas que se elevarán a los 36 km/h .

Nubes y alerta por ráfagas intensas en Cipolletti

De acuerdo con la información publicada en el portal web de la AIC, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar a partir del jueves.

El jueves 21 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado tanto de día como de noche. La temperatura diurna alcanzará una máxima de 14°C, con vientos del noreste a 29 km/h y ráfagas de 34 km/h. Por la noche, el termómetro volverá a marcar -2°C, con vientos del este a 24 km/h y ráfagas de 31 km/h.

Para el viernes 22 de mayo, se anticipa una jornada diurna mayormente despejada con una temperatura máxima de 15°C. El viento soplará desde el sudeste a 10 km/h con ráfagas de igual intensidad. Sin embargo, la situación cambiará hacia la noche, cuando el cielo se muestre mayormente cubierto y la temperatura baje a los -2°C. En ese período nocturno, el viento del sudeste promediará los 9 km/h con ráfagas de 9 km/h.

El cierre del período pronosticado ocurrirá el sábado 23 de mayo, día en el cual el cielo permanecerá completamente cubierto. Durante el día, se espera una temperatura de 14°C, vientos del sudeste a 13 km/h con ráfagas de 13 km/h. Hacia la noche, si bien la temperatura mínima se moderará y se posicionará en los 2°C, se registrará un notable incremento en la velocidad del viento. Se prevén corrientes del sudeste a 16 km/h con ráfagas máximas que alcanzarán los 68 km/h.