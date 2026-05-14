Cipolletti prepara una gran exposición ambiental con reciclaje, juegos y más de 400 alumnos
La ciudad lanzará una muestra abierta al público con stands, campañas solidarias y propuestas para aprender a cuidar el ambiente.
Cipolletti será escenario de la primera Exposición Ambiental “¿Qué hacemos para cuidar el ambiente?”, una propuesta que reunirá a estudiantes, emprendedores, organismos públicos y vecinos en torno al reciclaje y la preservación ambiental.
La presentación oficial se realizará el lunes 18 de mayo, de 9.30 a 11, en la sede de la Secretaría de Energía ubicada en calle Los Sauces 650.
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La exposición principal se desarrollará el 9 de junio en el Complejo Cultural Cipolletti y contará con la participación de más de 400 estudiantes de 4° y 5° grado de escuelas públicas y privadas de la ciudad.
Además, el evento estará abierto al público general con entrada libre y gratuita.
Stands, reciclaje y proyectos sustentables
Uno de los grandes atractivos será la presencia de stands de recuperadores urbanos, emprendedores y empresas dedicadas al reciclaje, reutilización y reparación de residuos sólidos urbanos.
También participarán productores de alimentos orgánicos y biodinámicos de Cipolletti y localidades cercanas, quienes mostrarán distintas alternativas sustentables para el consumo y la producción.
Una campaña solidaria para ayudar al hospital
Durante la jornada también se impulsará una campaña de recolección de papel, cartón y aluminio.
Lo recaudado con la venta de esos materiales será destinado a la Cooperadora del Hospital de Cipolletti.
Juegos ambientales y actividades para toda la familia
Organismos municipales, provinciales y nacionales participarán con juegos interactivos y propuestas educativas vinculadas al cuidado del ambiente, la gestión de residuos y la educación ambiental.
La actividad se realiza en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, y busca promover hábitos más sustentables entre niños, jóvenes y adultos.
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