Frenética persecución policial en Cipolletti: imputaron a los jóvenes armados

Los dos hombres detenidos la noche del martes con dos armas con cargadores y cartuchos, fueron acusados por resistencia a la autoridad. Uno de ellos quedó detenido en prisión preventiva.

La policía detuvo a dos hombres armados y secuestró un auto tras una persecución en la zona del Anai Mapu.

Una impactante persecución policial tuvo lugar la noche del martes en el barrio Anai Mapu de Cipolletti. El operativo surgió cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo y los jóvenes aceleraron el vehículo y escaparon a toda velocidad.

La persecución comenzó en la intersección de las calles Perón y Las Torcazas de barrio Obrero, cuando los uniformados realizaron señas de luces y tocaron la bocina para intentar identificar a los ocupantes del vehículo vinculado a un ilícito.

Pero los jóvenes iniciaron una fuga a toda velocidad, que se extendió varias cuadras hasta la calle Leuman , entre Pastor Bowler y Río Negro , donde los hombres descendieron del auto y emprendieron el escape a pie, ingresando a un lote.

Durante el procedimiento se detuvo a los jóvenes y los agentes descubrieron que uno de ellos portaba dos pistolas con cargadores y cartuchos. Las armas de fuego no contaban con la autorización legal y estaba listas para disparar.

Según se pudo constatar, ambas armas de fuego eran aptas para efectuar disparos en simple y doble acción.

Operativo Mapu 120526 B Uno de los prófugos del operativo del Anai Mapu. Policía Río Negro

Ambos fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad

Tras la detención de los jóvenes, la Justicia de Río Negro realizó la audiencia de formulación de cargos en el Foro Penal de Cipolletti.

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó al principal acusado los delitos de resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego en carácter de autor. Mientras que el segundo joven fue acusado únicamente por resistencia a la autoridad. El fiscal solicitó la prisión preventiva para el imputado acusado de portación de armas, con el argumento de que existe riesgo procesal de peligro de fuga.

Operativo Mapu 120526 Una de las armas secuestradas por la policía en el operativo del Anai Mapu. Policía Río Negro

La defensora pública cuestionó la imputación vinculada a la tenencia de armas al sostener que no existían pruebas suficientes para acreditar ese delito. Como alternativa a la prisión preventiva, solicitó la colocación de un dispositivo de monitoreo satelital, prohibición de acercamiento al lugar del hecho y restricción para salir de los límites de la ciudad.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y habilitó la etapa preparatoria de la investigación por un plazo de cuatro meses. Además, resolvió dictar prisión preventiva para el acusado de portación ilegal y estableció medidas de conducta para el restante imputado.