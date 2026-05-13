Frenética persecución policial dejó dos detenidos, armas y un auto secuestrado

Dos hombres detenidos con armas y un auto fue secuestrado como resultado de un impresionante operativo policial realizado en el sector norte de Cipolletti tras una intensa persecución en la que participaron decenas de uniformados y móviles de distintas unidades de la ciudad.

El procedimiento se realizó el martes por la noche cuando un patrullero de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu que realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de la avenida Perón y calle Las Torcazas observaron la circulación de un Volkswagen Gol Trend color blanco.

Con el objetivo de identificar a sus ocupantes y al rodado, los policías hicieron señas para que se detengan, encendiendo las balizas y haciendo sonar la sirena, pero el conductor aceleró y escapó hacia el asentamiento 2 de Febrero, situado en el mismo sector.

Sirenas y desconcierto

Ante la fuga, se inició una frenética persecución cuya marcha los vecinos pudieron deducir por las enérgicas sirenas que se escucharon durante el procedimiento, lo que generó un marcado desconcierto, se comentó en redes sociales. El seguimiento continuó por la calle rural 15 Bis -que corre de este a oeste-, luego volvieron nuevamente hacia la calle Río Negro y se detuvieron en la Carlos Leuman, en un lugar cercano a la Pastor Bowdler, donde dos sujetos se bajaron del auto y corrieron hacia un domicilio, explicaron fuentes de la fuerza.

Pero dos de los uniformados que intervinieron en el procedimiento los siguieron sin perderlos de vista. Uno de los prófugos fue alcanzado a los pocos metros, en el patio de una casa vecina. Allí advirtieron que antes de ser reducido intentó esconder un arma de fuego, y que cuando fue atrapado, se le cayó otra arma más.

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Mientras que el otro cómplice había logrado escapar, aunque luego lo encontraron en la entrada de la misma casa, donde dijo que era el dueño del vehículo y que lo habría alquilado o prestado, pero que no sabía a quién. La excusa no fue para nada creíble, por lo que también fue arrestado.

Armas cargadas

Con posterioridad fueron convocados integrantes del Gabinete Criminalística, quienes procedieron a secuestrar dos pistolas Bersa, una calibre 40 con ocho municiones y otra calibre 9 milímetros con 29 cartuchos.

Ambos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición de la fiscalía de turno, a cargo de Guillermo Ibáñez, acusados por el delito de resistencia a la autoridad, tenencia y portación ilegal de arma de fuego. También secuestraron el vehículo, el que iba a ser requisado en las horas siguientes.

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Según trascendió, el operativo generó una fuerte conmoción en la popular barriada por el intenso ulular de las sirenas y el enorme movimiento de uniformados y vehículos de la fuerza. Incluso, de acuerdo a lo que se supo, el ambiente se había tornado agresivo, por lo que tuvieron que tomar las debidas precauciones.

En el despliegue intervinieron policías de las comisarías 45º, 4º, 24º, 32º, Destacamento Especial 128 de Ferri, Cuerpo de Seguridad Vial, Brigada Motorizada de Apoyo y del COER - Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- además del personal de Criminalística. Se presumía que este miércoles ambos detenidos iban a ser imputados.